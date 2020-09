Frosinone, Pietrobono: impermeabilizzazioni e efficientamento

La giunta Ottaviani, con apposito atto, ha stabilito che l’intervento di efficientamento energetico della scuola media “Pietrobono” sarà attivato in relazione al contributo concesso mediante la legge 27 dicembre 2019 n. 160, rinunciando così ad altre diverse fonti di finanziamento, come previsto dalla normativa. La delibera segue l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alle lavorazioni di miglioramento delle performance energetiche dell’istituto di via Puccini, che garantiranno, tra l’altro, anche la completa impermeabilizzazione dei solai.

L’amministrazione, mediante l’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Fabio Tagliaferri, ha dato quindi indirizzo di effettuare l’efficientamento della performance termica di solai e copertura esistenti, sovrastanti le aule, mediante lavori tendenti a minimizzare la dispersione termica.

Il progetto predisposto dagli uffici comunali, prevede un costo – comprensivo di importo dei lavori, oneri per la sicurezza, diagnosi energetica ed altri oneri – pari a 130.000 euro.

Proseguono intanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i plessi scolastici del territorio. Proprio presso la scuola Secondaria di primo grado “Pietrobono”, gli operai comunali hanno provveduto al rifacimento dei bocchettoni di scarico e sostituzione totale dei pluviali, con collegamento ai pozzetti di scarico delle acque piovane (lato destro uffici di presidenza, segreteria e laboratori). Eliminati quindi i vecchi pluviali (causa di infiltrazioni), sono state quindi eseguite le tinteggiature con ripristini murari per uffici di presidenza, segreteria e laboratori.

COMUNICATO STAMPA