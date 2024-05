Frosinone, “Pietrobono”: a breve la finalizzazione dei procedimenti amministrativi

L’amministrazione comunale di Frosinone ha attivato le procedure amministrative necessarie per addivenire, in tempi brevi, alla risoluzione della problematica relativa all’istituto scolastico “Pietrobono”. Nella giornata odierna, infatti, si è tenuta la riunione alla presenza del Sindaco Riccardo Mastrangeli con i settori lavori pubblici e patrimonio, pubblica istruzione e gli uffici finanziari, dell’avvocatura e della segreteria generale. Il Comune di Frosinone, dunque, provvederà, a breve, a finalizzare i procedimenti amministrativi volti alla conclusione della procedura espropriativa iniziata negli anni 60, all’epoca non perfezionata tramite il necessario decreto ad hoc.

COMUNICATO STAMPA