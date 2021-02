Frosinone, Picano (FdI):”la perdita della scuola di volo elicotteri indebolirà enormemente il nostro territorio”

La perdita della scuola di volo elicotteri che trasmigrerà dall’aeroporto Moscardini di Frosinone a Viterbo indebolirà enormemente il nostro territorio. L’ Aeronautica Militare è stata l’orgoglio dell’intera provincia di Frosinone che per anni ha addestrato personale militare che ha difeso l’Italia in tutto il mondo in moltissime operazioni internazionali. Purtroppo con la perdita dell’Aeronautica Militare si verificherà anche un grande danno economico, ci saranno ricadute sia occupazionali che economiche, ricordiamo che sono impiegate all’incirca 300 unità di personale tra militari e civili. Adesso bisogna cercare di guardare avanti e quell’area può diventare un centro interregionale della protezione civile in cui può essere realizzato anche un eliporto diventando un punto di riferimento di tutta l’Italia centrale.

