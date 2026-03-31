Frosinone – Piazzale De Matthaeis: al via la riqualificazione tra nuova mobilità, marciapiedi e aree verdi

Dopo l’aggiudicazione dei lavori, prende il via il progetto di riqualificazione urbanistica e ristrutturazione della mobilità di piazzale De Matthaeis, intervento strategico per migliorare la fluidità del traffico e la qualità urbana in uno dei principali snodi della città.

L’opera, finanziata dalla Regione Lazio con un contributo di 645.000 euro, si inserisce nel più ampio disegno di riorganizzazione della mobilità cittadina ed è coerente con il tracciato del futuro sistema di trasporto rapido BRT – Bus Rapid Transit, che interesserà anche piazzale De Matthaeis.

Le lavorazioni interesseranno le aree di proprietà comunale e si estenderanno da via Aldo Moro fino a via Ponte della Fontana.

Il progetto si articola in una serie coordinata di interventi finalizzati al decongestionamento del traffico e alla riqualificazione complessiva dell’area.

La prima linea d’azione riguarda la riorganizzazione dei flussi veicolari, con la trasformazione della rotatoria provvisoria all’incrocio tra via Maria, viale Roma e via Tiburtina in una rotatoria permanente, completa di sistemazioni a verde e impianto di irrigazione. Previsto anche un nuovo marciapiede perimetrale all’isolotto centrale, che consentirà un accesso più agevole alla storica fontanella degli anni ’50, migliorando al contempo la sicurezza degli attraversamenti.

Il secondo intervento riguarda il collegamento pedonale con il sito, recentemente riqualificato dalla amministrazione comunale, di Fontana Bussi, attraverso la realizzazione di un nuovo marciapiede di circa 90 metri e la sistemazione della scarpata adiacente, che sarà riqualificata mediante operazioni di pulizia e idrosemina, senza modifiche alla viabilità esistente né agli spazi di sosta.

A completamento, è prevista la rigenerazione del manto stradale dell’intera area, con posa di nuova pavimentazione in asfalto, oltre alla revisione della segnaletica e all’inserimento di nuove aree verdi e arredi urbani.

Un intervento complessivo che punta a rendere piazzale De Matthaeis più sicuro, ordinato e funzionale, restituendo qualità a uno spazio urbano centrale per la vita quotidiana della città.

“L’amministrazione sta dando concretezza a un intervento atteso da anni su uno snodo fondamentale della città – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli –

Desidero esprimere a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Frosinone un caloroso e sentito ringraziamento al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e all’Assessore Pasquale Ciacciarelli, sempre particolarmente attenti alle esigenze dei cittadini dei nostri territori, per la concreta testimonianza di attenzione a favore della nostra città, oltre che all’Assessore ai lavori pubblici Manuela Rinaldi ed all’Assessore al bilancio Giancarlo Righini.

Grazie a questo intervento, l’area di piazzale De Matthaeis sarà più sicura, più funzionale e meglio integrata nel sistema della mobilità urbana, anche in relazione al futuro percorso del BRT. Continuiamo così nel percorso di miglioramento della qualità degli spazi pubblici e della vivibilità urbana”.

“Stiamo entrando nella fase strategica di un’opera che interviene in modo puntuale su viabilità e sicurezza – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Retrosi – La nuova rotatoria, i percorsi pedonali e il rifacimento del manto stradale consentiranno una gestione più efficiente dei flussi di traffico, migliorando al tempo stesso il decoro e la fruibilità complessiva dell’area”.