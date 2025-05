Frosinone, piazza Turriziani: ordinanza per decoro e sicurezza

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha emanato un’apposita ordinanza riguardante Piazza Turriziani e zone limitrofe. In particolare, sono istituiti i seguenti divieti: divieto di consumo all’aperto ad eccezione delle aree appositamente allestite ed autorizzate al consumo di bevande, di qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e/o latta, nonché divieto di abbandonare e/o disperdere i relativi contenitori, durante l’arco dell’intera giornata.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; per quanto attiene agli esercizi commerciali o di somministrazione, in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del provvedimento, si segnalerà la condotta al Questore.

Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=69386&CSRF=1327e0863060e160371a5b379644859e.