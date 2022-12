Frosinone, piazza allo Scalo: valorizzato il patrimonio verde. Salvo lo storico cedro

Il grande albero che, da sempre, torreggia al centro dei giardinetti della Sacra Famiglia, allo Scalo, diventerà il simbolo anche della nuova piazza, i cui lavori di riqualificazione sono tuttora in corso.Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha infatti sostenuto e aderito in pieno alla proposta avanzata dal consigliere delegato allo Scalo, Anselmo Pizzutelli, affinché l’albero non venisse rimosso nel corso delle articolate operazioni di restyling, che porteranno al completo rinnovamento dell’area. “Frosinone ha a cuore il proprio patrimonio verde, e lo dimostra con l’azione quotidiana di cura e manutenzione di parchi e giardini su tutti i quartieri del capoluogo – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – A lavori conclusi, lo Scalo e l’intera città fruiranno di un biglietto da visita di pregio, con l’affaccio sulla nuova piazza sul modello rinascimentale comprensiva di arredo urbano e retroilluminazione da terra, così come voluto e predisposto dall’amministrazione precedente, guidata dal Sindaco Nicola Ottaviani. In questo concept, improntato ad efficienza, bellezza e funzionalità, l’albero continuerà ad essere il simbolo dell’area che ospitava i giardinetti, il trait d’union tra il passato e il futuro dell’area”.“Ho voluto fortemente che l’albero fosse salvato. In oltre mezzo secolo di vita, l’esemplare di cedro ha stretto un legame simbolico con il quartiere Scalo che non poteva essere reciso. Su indicazione dell’amministrazione Mastrangeli, dunque, il progetto originario della rivisitazione dell’area ha subito alcuni aggiustamenti, permettendo così ai tecnici di includere l’albero all’interno della nuova visione della piazza – ha dichiarato il consigliere Pizzutelli – Non solo: l’albero sarà al centro di un’ampia aiuola che costituirà una seduta. Nell’area, i filari di alberi punteggeranno la pista ciclabile, accompagnando così lo sguardo verso la facciata della chiesa della Sacra Famiglia. Ringrazio il Sindaco Riccardo Mastrangeli e l’amministrazione tutta per aver accolto favorevolmente la proposta di preservare l’albero – ha concluso Pizzutelli – Il progetto definitivo della nuova piazza, inoltre, ha incluso un numero maggiore di essenze floreali e arboree, nell’ottica di valorizzare ulteriormente un’area pensata per la socializzazione, la condivisione e l’incontro di giovani,famiglie, anziani”.

COMUNICATO STAMPA