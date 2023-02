Frosinone, Piano regionale qualità aria: limitazioni al traffico per martedì 14 febbraio

In osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria, che prevede che i Comuni adottino provvedimenti di carattere emergenziale “qualora si presentino situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” così come rilevato dall’Arpa, il Comune di Frosinone ha istituito, per martedì 14 febbraio 2023, il divieto di circolazione per le autovetture private di classe emissiva almeno euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno euro 3 diesel dalle ore 8.30 alle 12.30. Disposto il divieto di circolazione per le autovetture private di classe emissiva almeno euro 3 benzina in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno euro 2 benzina dalle 8.30 alle 12.30 e dei ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio almeno euro 2, dalle 8.30 alle 12.30.

Dai divieti di circolazione veicolare sono esclusi i mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale, quelli finalizzati al trasporto di disabili o persone sottoposte a terapie indispensabili o indifferibili, i veicoli definiti dall’art. 54 comma I, lettere f), g) e n) del d.lgs. 285/1992, i veicoli elettrici ed ibridi, a gas metano e a GPL e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a traffico limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci.

Divieto anche di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017. Divieto assoluto di combustioni all’aperto di qualsiasi tipologia; introduzione del limite a 19° C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali. Divieto, infine, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso.

Il centro urbano soggetto alle limitazioni è quello circoscritto dalle seguenti strade: da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve –Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) – Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) –Via Caio Mario – Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta, sottopasso ferroviario; limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di piazza Pertini e di via Monteverdi in direzione piazza Kambo.

comunicato stampa