Frosinone, Piani di Spostamento Casa-Lavoro: a disposizione un software gratuito per le aziende

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, mediante il Settore Ambiente e Mobilità coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia, ha pubblicato un avviso per mettere a disposizione di 5 aziende, gratuitamente e per un anno, la licenza d’uso di un applicativo dedicato alle attività del mobility manager. L’avviso è visionabile sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente, al link

https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_548113_876_1.html. Il software affianca i tradizionali sistemi per il monitoraggio del traffico e le soluzioni per la simulazione delle reti di trasporto.

“L’amministrazione sta compiendo tutti gli step necessari, coinvolgendo tutti i settori comunali, al fine di proiettare la città verso la nuova dimensione di una mobilità sostenibile, che coincide con il miglioramento della qualità della vita”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli.

“La legge prevede la figura aziendale del mobility manager, stabilendo che tutte le aziende e gli enti con più di 100 dipendenti ne siano dotati – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – ed è proprio questa la figura deputata alla redazione dei Piani di spostamento casa-lavoro. L’obiettivo principale dell’amministrazione è quello di far crescere nelle aziende la cultura e la pratica del mobility management come strumento per migliorare la mobilità, favorire forme di spostamento casa-lavoro meno impattanti, coinvolgendo il personale nelle iniziative di miglioramento. Si intende, così, incentivare le aziende a sviluppare i propri piani di spostamento, fornendo loro gratuitamente anche uno strumento che faciliti tutte le fasi di elaborazione dei suddetti piani, dalla raccolta delle informazioni del personale alla definizione degli interventi più adeguati alla propria realtà”.

Il progetto proposto dal Comune di Frosinone è finanziato dal Ministero dell’Ambiente.

Possono aderire all’iniziativa le aziende con sede o unità operativa nel territorio della Città di Frosinone, con più di 100 dipendenti e con Durc regolare.

Ulteriori richieste di Informazione sull’iniziativa o chiarimenti in merito all’avviso possono essere inviate al Mobility Manager del Comune di Frosinone, Settore Ambiente e Mobilità, pio.porretta@comune.frosinone.it.

È inoltre possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0775/2656211 e 0775/2656545.

comunicato stampa