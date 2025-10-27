Frosinone piange il Tenente Colonnello Branchinelli: tragedia sulla via Salaria

Frosinone – Profondo dolore in città per la scomparsa del Tenente Colonnello Matteo Branchinelli, 52 anni, una delle due vittime del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la via Salaria, nel territorio di Rieti.

L’ufficiale viveva a Frosinone, città della moglie Martina Santoro, con la quale aveva costruito la propria famiglia. Figura molto stimata nell’ambiente istituzionale e civile, Branchinelli era conosciuto per la sua grande professionalità e per le doti umane che ne avevano contraddistinto l’intera carriera.

Dal 2016 al 2020 aveva ricoperto il ruolo di Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Frosinone, guidando l’Arma locale con impegno, equilibrio e un profondo senso del dovere. Originario di Terni, dopo l’esperienza nel capoluogo ciociaro era stato assegnato al Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.), per poi assumere, nel settembre 2021, l’incarico di Capo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Rieti.

Da alcuni mesi il Tenente Colonnello aveva assunto un nuovo e prestigioso incarico presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma. Proprio verso la Capitale si stava recando questa mattina quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nel drammatico schianto che gli è costato la vita.

L’intera comunità di Frosinone, insieme ai colleghi dell’Arma e ai tanti che lo avevano conosciuto, si stringe attorno alla famiglia in queste ore di profonda tristezza.

