Frosinone – PerForma PA finanziato: l’Ufficio Europa si consolida come modello territoriale di cooperazione tra Comuni

Finanziato il progetto “PerForma PA – Pianificazione strategica e intelligenza artificiale: cooperazione e innovazione per il governo del territorio”, nell’ambito dell’avviso pubblico sostenuto dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

L’iniziativa coinvolge gli undici Comuni associati – Frosinone capofila con Alatri, Arnara, Ceccano, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli – e segna un passaggio strategico nel consolidamento dell’Ufficio Europa intercomunale, oggi pienamente operativo.

L’Ufficio Europa si conferma come un sistema territoriale efficace: un modello di cooperazione che, nel rispetto dell’identità di ciascun ente, mette in rete competenze e progettualità, attraverso una programmazione strutturata fatta di partecipazione a bandi, monitoraggio delle opportunità europee e percorsi formativi qualificati. Un lavoro che si traduce in maggiore capacità di intercettare fondi e in più risorse per servizi, innovazione, inclusione e sviluppo.

Il progetto prevede un percorso formativo articolato in cinque CityLab (25 ore complessive), promossi da ANCI Lazio in collaborazione con ANCI Toscana, in programma tra maggio e giugno, con il coinvolgimento di circa 40 dipendenti pubblici, aperto anche agli amministratori.

“Il finanziamento di PerForma PA – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – conferma la validità di un modello di cooperazione territoriale che rafforza la capacità di attrarre risorse e costruire una strategia condivisa di sviluppo, a beneficio di cittadini e imprese”.

“Con questo progetto – ha aggiunto il consigliere delegato Marco Ferrara – che è il primo che viene finanziato direttamente all’Ufficio Europa, rafforziamo la struttura tecnica dell’ufficio stesso, che lavora secondo una programmazione precisa. I CityLab rappresentano degli strumenti concreti per consolidare le competenze dei dipendenti e degli amministratori intercomunali, allo scopo di rendere sempre più efficace la progettazione condivisa”.