Frosinone, perde il controllo dell’ auto e si ribalta

Spettacolare incidente pochi minuti fa in Viale Napoli a Frosinone, dove un automobile, per cause ora al vaglio delle forze dell’ ordine, ha impattato contro il marciapiede in Viale Napoli, ribaltandosi su se stessa. Il conducente della vettura, che non versa in gravi condizioni, è stato subito soccorso, e trasferito presso il locale ospedale, dove i sanitari hanno prestato la propria assistenza al mal capitato, ed effettuato esami specifici per scongiurare conseguenze più gravi. Traffico bloccato sul senso di marcia, e vetture della Polizia Stradale sul posto per i rilievi del caso.

Correlati