Frosinone: “Percorsi di crescita”, conclusi nove mesi di attività educative a Selva Piana

Doposcuola, sport, laboratori e sostegno alle famiglie nel progetto promosso dal Comune di Frosinone e realizzato dalla Cooperativa Sociale Diaconia

Il sindaco Mastrangeli: continueremo a investire in iniziative capaci di prevenire il disagio e promuovere inclusione e partecipazione.E FOTO

FROSINONE – Si è concluso nei giorni scorsi il servizio educativo-pedagogico «Percorsi di crescita», iniziativa promossa dal Comune di Frosinone e realizzata dalla Cooperativa Sociale Diaconia nel quartiere di Selva Piana, presso il Centro per le Famiglie di via Portogallo.

Per nove mesi bambini e famiglie del quartiere hanno partecipato ad attività di doposcuola, laboratori educativi, attività sportive, gite e momenti di socializzazione, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, sostenere il percorso educativo dei minori e rafforzare il senso di comunità nel quartiere.

L’evento conclusivo è stato caratterizzato dalla consegna di diplomi simbolici ai bambini e di attestati ai volontari che hanno accompagnato il percorso. I partecipanti hanno inoltre donato al Comune di Frosinone e alla Cooperativa Sociale Diaconia il disegno di un albero contenente pensieri e riflessioni maturati durante l’esperienza.

«Sono testimonianze semplici, ma per noi molto importanti – sottolinea il coordinatore di Diaconia, Marco Fiorini – perché mostrano come un servizio educativo di prossimità possa incidere concretamente sulla fiducia, sull’autonomia, sul rendimento scolastico e sulla capacità dei bambini e dei ragazzi di sentirsi parte di una comunità».

Tra i sei volontari coinvolti nel servizio figurano anche un minore, una persona over 60 e una persona over 80, a conferma della capacità del progetto di favorire l’incontro tra generazioni e la partecipazione attiva dei cittadini. Le attività sono state coordinate dalla pedagogista Elisabetta Fratangelo, dall’assistente sociale Mauro Zaccardi e dall’operatrice Chiara Ciccarelli.

«Sono cresciuto in questo quartiere e mi fa piacere contribuire a un percorso che può migliorarlo – afferma Andrea Orefice, responsabile dell’area socio-assistenziale di Diaconia –. “Percorsi di crescita” ha rappresentato un importante strumento di contrasto alla dispersione scolastica e ringraziamo il Comune di Frosinone per questa opportunità, particolarmente apprezzata dalle famiglie. L’auspicio è che si possa dare continuità a quanto costruito fino a oggi».

«Il progetto “Percorsi di crescita” dimostra quanto siano importanti gli interventi educativi di prossimità per accompagnare i bambini, sostenere le famiglie e rafforzare il senso di comunità – dichiara il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli –. Ringrazio la Cooperativa Sociale Diaconia, gli operatori e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo percorso, offrendo ai ragazzi occasioni di crescita, socializzazione e apprendimento. Come Amministrazione continueremo a investire in iniziative capaci di prevenire il disagio e promuovere inclusione e partecipazione nei nostri quartieri».

La conclusione del progetto lascia aperta la prospettiva di proseguire un’esperienza che ha dimostrato il valore degli interventi educativi di prossimità per il benessere dei minori, delle famiglie e dell’intera comunità.