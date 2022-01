Frosinone: per il centrodestra elezioni primarie, a marzo

Le sette liste, di partito e civiche, di centrodestra presenti in Consiglio comunale hanno deciso di scegliere il prossimo candidato a sindaco di Frosinone, ricorrendo al metodo delle elezioni primarie, da tenersi nel prossimo mese di marzo.

La data precisa dovrà tener conto della evoluzione della situazione sanitaria, per permettere la massima partecipazione di cittadini, con la predisposizione di urne fisiche in più zone cittadine, che prevederanno il voto diretto e personale, seguendo schemi ben lontani dai quei click virtuali, spesso non rappresentativi del Paese reale.

Il programma sarà aperto al contributo di tutti coloro che, anche provenendo da esperienze diverse, valorizzeranno ulteriormente la continuità con le innovazioni culturali ed amministrative che, in questi anni, hanno rivoluzionato la città, trasformandola, nei servizi, nelle opere e nelle abitudini, in un moderno capoluogo.

La primarie, inoltre, saranno l’occasione per appalesare elementi essenziali, nelle strategie, negli organigrammi e negli obiettivi che dovranno contraddistinguere l’ultima fase della consiliatura, rispetto al momento elettorale, marcando la chiarezza dei perimetri, delle diverse aggregazioni politiche o delle distinte coalizioni.

Con l’intesa di un nuovo incontro, nei prossimi giorni, con il coordinamento e l’ospitalità del Sindaco Nicola Ottaviani, sono stati presenti le delegazioni

UDC-Leopoldo Papetti, Fratelli d’Italia- Fabio Tagliaferri, Franco Carfagna, Domenico Fagiolo. Forza Italia – Adriano Piacentini, Giuseppe Scaccia. Lista per Frosinone- Marco Ferrara, Roberto Pittiglio. Frosinone Capoluogo- Raffaele Ramunto. Lega- Salvini Premier- Gianpiero Fabrizi, Danilo Magliocchetti. Lista Ottaviani-Giovanbattista Mansueto.

