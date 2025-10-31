Frosinone, paura all’Istituto Angeloni: evacuata la scuola per un presunto sversamento di sostanze ignote

Frosinone – Momenti di grande tensione questa mattina all’Istituto Angeloni di Frosinone, dove studenti e personale scolastico sono stati evacuati in via precauzionale a seguito di un presunto sversamento di sostanze ancora da identificare.Secondo le prime ricostruzioni, quattro ragazzi con il volto coperto avrebbero gettato del liquido, probabilmente urina, addosso a un collaboratore scolastico. La dinamica, tuttavia, è ancora al vaglio dei Carabinieri, che stanno indagando per accertare la natura del gesto e l’identità dei responsabili.Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e militari dell’Arma, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi. La situazione ha provocato momenti di panico tra gli studenti e un immediato afflusso di genitori preoccupati, accorsi presso l’istituto per sincerarsi delle condizioni dei propri figli.L’evacuazione è avvenuta in modo ordinato, e non si registrano feriti né intossicati. Alcuni ragazzi, però, avrebbero manifestato lievi malesseri legati allo spavento.Le autorità competenti hanno disposto la chiusura temporanea della scuola, che resterà interdetta fino al completamento delle verifiche e delle operazioni di bonifica. I filmati delle telecamere di sorveglianza sono stati acquisiti per individuare gli autori del gesto.L’episodio ha destato forte sconcerto nella comunità scolastica e cittadina, lasciando una mattinata di paura e confusione che difficilmente sarà dimenticata.

