Frosinone, partono le iscrizioni al servizio di refezione scolastica

Da lunedì 16 settembre partiranno le iscrizioni al servizio di refezione scolastica del Comune di Frosinone. L’ufficio del gestore del servizio, in via Armando Fabi, sarà aperto per la ricezione dei moduli di iscrizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 17. L’orario di apertura pomeridiana sarà attivo fino al 10/10/2024. I genitori in regola con i pagamenti saranno autorizzati a presentare l’iscrizione a mezzo mail al seguente indirizzo: scuole.frosinone@gruppoauthentica.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il centro cottura negli orari di apertura al pubblico anche tramite telefono, al numero 0775/1770812, oppure il direttore dell’impianto Domenico Palumbo (338/6010319). È possibile utilizzare inoltre il portale http://frosinonesc.ristonova.it/ con l’ingresso tramite user e password personali per il controllo delle iscrizioni, del credito disponibile e degli accessi a mensa dell’alunno e l’applicazione dedicata AppFood sia per Android che iOS per essere sempre aggiornati sui menu serviti e sui consigli delle dietiste.“Partono le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica. Anche nel caso dell’anno scolastico 2024/2025, il servizio, nel capoluogo, continuerà a garantire sicurezza, qualità e gusto, confermando la sua funzione di vero e proprio momento educativo per i ragazzi”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli.“L’amministrazione Mastrangeli – ha dichiarato l’assessore Valentina Sementilli – anche nell’ambito dei servizi ricadenti nella pubblica istruzione è al fianco dei cittadini, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico. Il servizio di refezione è pensato anche per promuovere l’educazione alimentare, valorizzando quei comportamenti idonei al miglioramento dello stato di salute, favorendo l’accrescimento culturale e stimolando la socializzazione”.

Correlati