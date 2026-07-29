Frosinone, partita decisiva in maggioranza: veti e tensioni mettono a rischio gli equilibri

Frosinone – La maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli attraversa una delle fasi più delicate della consiliatura. Il confronto tra il primo cittadino e il vicesindaco Antonio Scaccia, avvenuto nelle ultime ore, non ha prodotto il chiarimento politico atteso, lasciando aperti tutti i nodi legati all’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale.

Al centro del dibattito c’è il nome di Gianpiero Chiappini, indicato come possibile candidato alla presidenza. Una soluzione che, però, continua a dividere la coalizione e ad alimentare tensioni tra i partiti del centrodestra. Sul tavolo pesano strategie, equilibri interni e il timore di rafforzare alcune componenti politiche a discapito di altre.

La Lega, infatti, punta a preservare il proprio peso all’interno dell’amministrazione e guarda con prudenza a qualsiasi scelta che possa modificare gli attuali rapporti di forza. Anche Fratelli d’Italia segue con attenzione gli sviluppi, consapevole che la partita non riguarda soltanto una nomina istituzionale, ma gli assetti futuri della maggioranza.

Nei prossimi giorni il Consiglio comunale sarà chiamato a un passaggio decisivo. Servirà trovare una sintesi capace di garantire stabilità amministrativa ed evitare nuove fratture. In caso contrario, il rischio è quello di aprire una fase di forte instabilità politica, con inevitabili ripercussioni sull’attività dell’amministrazione e sui principali dossier della città.