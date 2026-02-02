Frosinone, partecipazione oltre ogni aspettativa all’incontro con i Magistrati sulle ragioni del “No”

Un successo che ha superato ogni previsione. L’incontro promosso da Fare Verde Provincia di Frosinone APS e Fare Verde Città di Frosinone APS dedicato all’ascolto delle motivazioni del No direttamente dalla voce dei Magistrati ha registrato una partecipazione straordinaria, trasformandosi in un momento di confronto civile di altissimo profilo.

L’appuntamento, ospitato il 31 gennaio 2026 negli spazi del Settesecondi Living Moro a Frosinone, è stato reso ineguagliabile dalla presenza illustre dei Magistrati Dott- Antonio Falchi Delitala, il Dott. Claudio Marcopido e il Dott. Massimo Lisi in una sala gremita da un pubblico attento, partecipe, desideroso di approfondire senza filtri e senza condizionamenti mediatici un tema di grande rilevanza per la vita democratica del Paese.

Il dialogo con i Magistrati ha offerto ai presenti un quadro chiaro e articolato delle ragioni del No, affrontate con rigore tecnico e spirito di servizio. A rendere il confronto ancora più stimolante sono stati gli interventi dei Consiglieri Comunali del Gruppo Futura, che hanno portato contributi mirati e coerenti con la linea del No, arricchendo ulteriormente il dibattito.

Determinante è stata la presenza dei cittadini: una platea attenta, preparata, capace di porre domande puntuali e di elevare il livello della discussione. Molti partecipanti hanno sottolineato l’importanza di occasioni come questa per uscire dai preconcetti e dalle narrazioni semplificate che spesso la comunicazione politica e i grandi network tendono a imporre. L’incontro ha dimostrato che, quando si offre spazio al confronto reale, la comunità risponde con maturità e desiderio di capire.

Sull’onda dell’entusiasmo e dell’interesse generato, Fare Verde Provincia di Frosinone APS rilancia. Il prossimo incontro con i Magistrati è già fissato per sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17:30, presso l’Agriturismo “La Tenuta del Campo di Sopra” a Patrica. L’evento è organizzato dal gruppo territoriale Fare Verde Patrica e si preannuncia come un nuovo momento di approfondimento e partecipazione consapevole.

Fare Verde Provincia di Frosinone rinnova l’invito a tutti i cittadini: informarsi, confrontarsi e partecipare è il primo passo per una democrazia più forte e più libera.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS – Fare Verde Città di Frosinone