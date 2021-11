Frosinone, parte lo Street Market

La giunta Ottaviani, mediante l’assessorato al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia, ha approvato la delibera relativa allo svolgimento, in via sperimentale, per la durata di sei mesi, di “Frosinone Alta street market”, mostra mercato di artigianato, antiquariato, modernariato e prodotti tipici in parte di corso della Repubblica fino a largo Turriziani.L’iniziativa, organizzata dalla associazione di promozione sociale Sinergy events & management, si terrà la seconda e la quarta domenica del mese, con la chiusura del traffico nel tratto di strada interessato. L’obiettivo dell’amministrazione, infatti, è promuovere e partecipare all’attuazione di tutte le iniziative culturali, ricreative, sportive e imprenditoriali rispondenti a criteri di continuità, di valenza qualitativa nei contenuti finalizzate alla promozione del territorio. Con tale manifestazione, inoltre, il Comune ha inteso così non interrompere l’esperienza degli anni precedenti, realizzata dall’associazione il Corso, che aveva comunicato la volontà di porre fine alla gestione del mercato domenicale. “Frosinone Alta street market” consoliderà e rinnoverà tale tradizione, valorizzando la parte alta della città, location già protagonista della manifestazione di grande successo e partecipazione “Le terrazze del belvedere”.Con “Frosinone Alta Street market” sono previsti stand suddivisi per tipologia di prodotto: la sezione “home” comprenderà, ad esempio, antiquariato, home decor, articoli di design, decorazioni floreali, mentre quella dedicata all’arte vedrà protagonisti giovani performer, illustratori, live painter; quella dedicata alla moda comprenderà articoli vintage, handmade oltre che realizzati da designer emergenti o dell’Accademia; la sezione “cultura” includerà libri, vinili, stampe, fotografia. Non mancheranno workshop, musica dal vivo e laboratori creativi per tutte le età.

comunicato stampa