Frosinone, Parco Matusa: una fontana artistica

La giunta Ottaviani ha approvato il Progetto Esecutivo riguardante l’allestimento della “Fontana Artistica” nel Parco Matusa, elemento suggestivo per la particolarità della creazione di giochi di acqua e luci sincronizzati ad un sottofondo di musica, da collocare sempre all’interno ella stessa struttura pubblica.

Il Comune di Frosinone, infatti, intende valorizzare ulteriormente il Parco al fine di incentivare ulteriormente le potenzialità del complesso ad essere destinato per iniziative dei privati cittadini, dei comitati, delle associazioni e di quanti altri siano interessati in coerenza con le finalità della struttura medesima.

Allo stato attuale, sono stati completati i lavori all’interno del manto erboso riguardanti la realizzazione del “Leone Rampante” rappresentante il simbolo della squadra di calcio (in particolare, le opere costituenti la pavimentazione in erborella) e, nello stesso tempo, è stata avviata la gara per l’affidamento degli interventi relativi alla piantumazione delle nuove essenze arboree nell’ambito del finanziamento regionale del progetto denominato Folium “Urban Forestry”.

Con determina dirigenziale, inoltre, è stata affidata la fornitura ed il servizio di messa a dimora a contorno al limite della pavimentazione di piante di “Rosmarino Officinalis Prostratus”, al fine del completamento e per meglio raffigurare il simbolo del “Leone Rampante”, divenuto elemento identitario e culturale, nella tradizione del territorio comunale e provinciale.

La giunta ha, infine, stabilito che una parte della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell’opera pubblica deriverà dalle risorse delle sanzioni da “danno ambientale”, investendo sulla materia del verde gli introiti connessi alle attività edilizie irregolari.

