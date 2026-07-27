Frosinone – Parco giochi di Piazza dello Scalo completato: arriva una nuova area per i bambini

Sono iniziati i lavori per l’installazione dell’ultimo gioco che completerà definitivamente l’area dedicata ai bambini all’interno della nuova Piazza dello Scalo. L’intervento conclude il progetto di allestimento del parco giochi, già pienamente fruibile da bambini e famiglie, arricchendolo con una nuova struttura che renderà l’area ancora più completa e attrattiva.

Il nuovo gioco si aggiunge alle attrezzature già presenti, completando uno spazio progettato per offrire ai più piccoli un ambiente sicuro, moderno, inclusivo e accessibile, dove giocare, imparare a stare insieme, sviluppare la fantasia e vivere esperienze di socializzazione all’aria aperta.

Il gioco rappresenta infatti un momento fondamentale nella crescita dei bambini: favorisce lo sviluppo motorio, stimola la creatività, insegna il rispetto delle regole, la condivisione e la collaborazione con gli altri. Investire in luoghi dedicati all’infanzia significa investire nella qualità della vita della comunità e costruire una città sempre più attenta alle esigenze delle famiglie.

Con il completamento dei lavori, l’Amministrazione comunale consegna alla cittadinanza un’area verde interamente attrezzata, frutto di un importante intervento di riqualificazione urbana che ha trasformato Piazza dello Scalo in un luogo di incontro, relazione e benessere, rendendola sempre più vivibile, accogliente e a misura di persona.

«Con l’installazione dell’ultimo gioco – dichiarano il sindaco Riccardo Mastrangeli e l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi – si completa un intervento al quale teniamo particolarmente perché dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Una città che investe negli spazi per l’infanzia è una città che guarda al futuro, promuove l’educazione attraverso il gioco e rafforza il senso di comunità. Oggi consegniamo ai cittadini un parco giochi moderno, funzionale e inclusivo, che rappresenta un nuovo punto di aggregazione e di serenità. Rivolgiamo un invito a tutti affinché questo bene comune venga vissuto con rispetto, senso civico e attenzione, perché possa rimanere nel tempo un luogo bello e sicuro per tutti».