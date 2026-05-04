Frosinone – Parcheggio multipiano: nessuna riapertura imminente, verifiche ancora in corso

In merito alle notizie diffuse sulla stampa locale circa una presunta e imminente riapertura del parcheggio multipiano di viale Mazzini, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni per rappresentare correttamente lo stato della procedura in corso.

La società concessionaria F.M.S. s.r.l. è stata informata, con nota del 28 aprile 2026, che la documentazione trasmessa è attualmente oggetto di istruttoria da parte dell’Amministrazione, finalizzata a verificarne validità, completezza e conformità. Tale attività è svolta anche con il coinvolgimento degli enti sovraordinati competenti.

Si ricorda che, nel corso del sopralluogo effettuato nell’ottobre 2025 dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio insieme al Comando di Polizia Municipale, è stato riscontrato il totale abbandono della struttura. Le successive verifiche tecniche hanno confermato gravi criticità, tra cui la scadenza del Certificato di Prevenzione Incendi da oltre dieci anni, elemento che comporta rilievi di natura amministrativa e potenzialmente penale in capo al concessionario.

L’Amministrazione ha inoltre sollecitato più volte il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco affinché si esprima sull’iter autorizzativo necessario al rilascio della conformità antincendio, tuttora mancante. Ad oggi, l’Ente è in attesa delle relative determinazioni.

Si evidenzia, altresì, che la pratica antincendio non risulta presentata tramite il portale SUAP, modalità obbligatoria per legge. Tale omissione rende l’istanza amministrativamente irricevibile e non consente in alcun modo di invocare forme di “silenzio assenso”.

È quindi necessario chiarire che non esiste alcuna apertura imminente del parcheggio multipiano. Anche un eventuale esito favorevole del sopralluogo dei Vigili del Fuoco non determinerebbe automaticamente la riapertura della struttura, permanendo l’assenza del titolo di agibilità e le ulteriori inadempienze contrattuali a carico del concessionario.

Alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione Comunale invita formalmente la società concessionaria a evitare la diffusione di informazioni non corrispondenti al vero e a non intraprendere iniziative non autorizzate. La priorità dell’Ente resta la tutela della sicurezza pubblica e il rigoroso rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.