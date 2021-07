Frosinone, parcheggio allo Scalo: si accelera

Per il nuovo parcheggio della zona Scalo, sull’ex area Frasca, all’incrocio di via Pergolesi, sarà possibile, ora, procedere velocemente, grazie al pronunciamento contenuto nell’ordinanza del Tar di Latina, emessa in settimana dai giudici amministrativi. Gli ex proprietari dell’area, infatti, avevano promosso un ricorso per ottenere la sospensiva avverso il decreto di occupazione d’urgenza con cui il Comune, il mese scorso, aveva preso possesso dell’area per l’effettuazione dei lavori, per la localizzazione del nuovo parcheggio di circa 200 posti auto. Il Tar di Latina ha respinto la richiesta del privato e ha, anche, rilevato la possibile infondatezza delle motivazioni indicate dal ricorrente per tentare di bloccare l’importante opera pubblica che, ora, potrà procedere a tappe forzate. La prossima settimana, infatti, sarà firmato il contratto tra il partner dell’amministrazione comunale e l’impresa appaltatrice, che provvederà all’allestimento del cantiere nella prima decade di agosto, confermando in tal modo il cronoprogramma che vede l’apertura della nuova infrastruttura pubblica entro la fine dell’anno. L’area, oltre ad ospitare circa 200 posti auto, sarà destinata anche a zona di scambio intermodale con il trasporto pubblico, locale e regionale, permettendo agli utilizzatori della linea ferroviaria di avere tempi certi e comodi nel reperimento dei posteggi. Contestualmente, procedono le attività connesse alle due gare d’appalto in corso, quella del Comune e quella della Ferrovie dello Stato, per un investimento cumulativo di circa 35 milioni di euro sull’intero quartiere, che vedrà l’immagine e il quadro urbanistico completamente rinnovati, attraverso la realizzazione della grande piazza in marmo, di giardini e di aree di socializzazione per giovani e anziani, utili sia ai viaggiatori che ai residenti.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO