Frosinone, Papetti scuote il centrodestra: “Ridate la parola ai cittadini”

La crisi politica al Comune di Frosinone entra in una fase sempre più delicata e ad alzare il livello dello scontro è Armando Papetti, consigliere della Lista Marzi, che lancia un duro attacco all’attuale maggioranza chiedendo un ritorno immediato al confronto con gli elettori.

Secondo Papetti, l’amministrazione cittadina sarebbe ormai paralizzata da divisioni interne, fragilità politiche e continui giochi di palazzo. “Non esiste più una vera maggioranza politica”, afferma il consigliere, che punta il dito contro una gestione definita confusa e distante dai problemi reali della città.

Nel mirino finiscono soprattutto alcune scelte amministrative degli ultimi anni, dal progetto del BRT alle piste ciclabili, considerate da Papetti opere pensate senza una reale visione del territorio e scollegate dalle esigenze dei cittadini. Critiche dure anche verso quella che definisce una politica fatta di trasformismi e accordi di convenienza.

L’esponente della Lista Marzi chiede ora “una nuova fase politica”, basata su competenza, chiarezza e coerenza, invitando il centrodestra a una riflessione profonda sul futuro della città. E lancia un messaggio netto: “La politica deve tornare ad avere credibilità”.

Parole che arrivano in un momento delicatissimo per Palazzo Munari, tra tensioni nella maggioranza, numeri sempre più incerti in Consiglio comunale e un clima politico che appare ormai vicino alla resa dei conti.

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