Frosinone Pallanuoto, weekend di vittorie: 3 punti per serie C, U18 e U14

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Castelli Romani 12-9 (3-1, 4-2, 2-2, 3-4)

Bella vittoria per il Frosinone Pallanuoto, che batte 12-9 i Castelli Romani nel campionato di serie C. Importantissima perché arriva in un momento delicato, in cui i 3 punti conquistati sono stati semplicemente fondamentali. Prova di carattere da parte di tutti i nostri giovani, che hanno dovuto sopperire all’assenza forzata di Federico Ceccarelli, vice capitano e leader della prima squadra. Che questa vittoria contribuisca a mettersi alle spalle le scorie di questi problemi burocratici.

Queste le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Oggi era molto complicato. I miei hanno risposto da atleti di spessore e ragazzi maturi. Prestazione ottima in difesa, fino al 12-6 abbiamo tenuto molto bene anche mentalmente. Davanti potevamo essere più incisivi, ma davvero va bene così».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Mercadante 2, Marzocchi 4, Frasca 1, Pisa R. 2, Pisa L. 2, Quadrini, Iannoni, Napoletano, Ricci 1, Ceccarelli S., Fiorini L., Saltarelli. TPV: Fabrizio Spinelli.

Superiorità numeriche: Frosinone Pallanuoto 6/12 + 1/2 rigori, Castelli Romani 0/2 + 2/2 rigori.

U18, Frosinone Pallanuoto – Antares Latina 13-7 (3-3, 4-2, 2-0, 4-2)

Vince con merito il Frosinone Pallanuoto contro l’Antares Latina. Domenica 24 aprile, allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i gialloblù di coach Spinelli concludono il girone eliminare degli U18 con una vittoria che dà morale per continuare a lavorare al meglio, soprattutto in ottica futura e di prima squadra. Molto bene tutti i ragazzi sotto età convocati per questa gara.

Il commento di coach Fabrizio Spinelli: «Abbiamo onorato al meglio l’ultima giornata conquistando il terzo posto. C’è tanto rammarico, perché anche la seconda piazza era alla nostra portata. La partita è stata equilibrata nella prima frazione, poi siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato e non c’è stata storia. Tanto minutaggio per gli U16 e grande gioia oltre che per il gol anche per una prestazione matura del nostro U14 Leonardo Nicolia».

Frosinone Pallanuoto: Saltarelli, Quadrini 2, Corsi, Frasca 2, Vallecorsa, Ceccarelli 3, Nicolia 1, Bravo, Di Pofi 1, Fiorini 3, Iannoni, Napoletano 1. TPV: Fabrizio Spinelli.

U14, Frosinone Pallanuoto – SPN Latina 15-3

Bella e larga vittoria per gli U14 del Frosinone Pallanuoto, che allo Stadio del Nuoto vincono 15-3 contro l’SPN Latina. Molto spazio per gli U12, che si sono ben comportati anche contro ragazzi più grandi. Dopo questa prima giornata del girone di ritorno, i ciociari confermano il secondo posto nel proprio girone. Primo gol in categoria per Federico Venditti, classe 2011.

Le parole dell’allenatore ciociaro Federico Ceccarelli: «Continuiamo a lavorare bene e questo è visibile sia dai risultati che dal gioco espresso. Nota di merito ai 2011 che hanno trovato molto spazio visto il livello della partita e hanno espresso una pallanuoto molto interessante per la loro età. Questo ci fa ben sperare per il futuro».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi 1, Quattrociocchi 2, Caciolo 1, Venditti 1, Cristofanilli 3, Nicolia 5, Solli, – , Altobelli 1, Maura 1, Verdicchio. TPV: Federico Ceccarelli.

