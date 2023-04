Frosinone Pallanuoto, vincono U14 e serie C. Due sconfitte per U18 e U20

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Castelli Romani 13-12 (1-3, 4-2, 4-5, 4-2)

Vittoria sofferta per il Frosinone Pallanuoto. Nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C, i gialloblù di Fabrizio Spinelli battono 13-12 i Castelli Romani e mantengono il quinto posto in classifica. Inizio complicato per i ciociari, forse fiaccati dalle tre settimane senza partite ufficiali. Poi, dal secondo tempo in avanti la lenta ma inesorabile rimonta, conclusa con il gol vittoria a 19” dalla fine firmato da Prosseda in situazione di superiorità numerica.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Abbiamo iniziato malissimo la gara, poi piano piano siamo tornati in partita. Sicuramente abbiamo pagato queste tre settimane di stop, in cui ci siamo allenati poco e male, ma l’importante era vincere e cominciare bene il girone di ritorno. L’obiettivo è dimostrare, soprattutto a noi stessi, di poter competere con le prime della classe».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Vallecorsa, Marzocchi 1, Pisa L. 3, Pisa R. 1, Sapio 1, Caracuzzi 5, Ceccarelli 1, Ricci, Prosseda 1, Mastracci, Bravo, Iannoni. TPV: Fabrizio Spinelli

U20, Frosinone Pallanuoto – Villa York 8-17

Netta sconfitta per il Frosinone Pallanuoto nel campionato U20. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i ciociari infatti cedono per 8-17 al Villa York, capolista del girone E. Partita senza storia per i ciociari, che a una giornata dalla fine non riescono a smuovere lo 0 in classifica. L’occasione giusta potrebbe essere proprio l’ultima gara, in programma domenica 30 aprile contro il Nautilus, penultimo a quota 3 punti.

U18, Frosinone Pallanuoto – Villa York 2-13

Dopo quella dell’U20, arriva una sconfitta anche per l’U18 del Frosinone Pallanuoto, sempre contro il Villa York. Il finale è un 2-13 che non lascia appello ai ragazzi di Fabrizio Spinelli, che comunque migliorano – e non poco – il 23-4 della gara di andata. Prossimo impegno domenica 7 maggio contro la capolista Zero9.

U14A, Libertas Roma Eur – Frosinone Pallanuoto 6-15

Partita senza storia per gli U14 del Frosinone Pallanuoto, che vince in casa della Libertas Roma Eur con un netto 6-15. Solito gioco dinamico e movimenti che liberano spesso il centroboa o conclusioni facili a rete, con una crescita costante di questo gruppo che ha conquistato matematicamente la qualificazione alla fase finale regionale del campionato élite di questa categoria. Rimane da stabilire se i ciociari termineranno la regular season da terzi o da secondi in classifica: dipenderà dal recupero contro la Roma 2020 e dallo scontro diretto contro la Lazio Nuoto, attualmente seconda dietro alla Roma Vis Nova.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono contento della gara dei ragazzi, oggi davvero avanti agli avversari sotto il punto di vista tecnico individuale. Abbiamo giocato provando ad attuare il solito gioco a pressing, sempre alla ricerca del recupero veloce del pallone. Ora nel giro di due settimane abbiamo due partite importanti, ma già la qualificazione tra le prime otto squadre del Lazio ci rende davvero orgogliosi del lavoro che svolgiamo con questa categoria».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi 1, Quattrociocchi 1, Caciolo, Venditti, Cristofanilli, Nicolia 12 (5 rigori), Solli, Rea, Verdicchio, Garavelli, Santoriello 1, – . TPV: Federico Ceccarelli.

