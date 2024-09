Frosinone Pallanuoto, uno staff tecnico d’eccellenza pronto a ripartire!

La stagione sportiva 2024/2025 è alle porte e al Frosinone Pallanuoto siamo pronti a ricominciare. Prima di tutto, però, vogliamo presentare gli allenatori che compongono lo staff tecnico gialloblù, in particolare quello delle giovanili, fiore all’occhiello del club e florido vivaio per la prima squadra. Il coordinatore è e rimane Fabrizio Spinelli, tecnico della serie C e capo allenatore dei Ciociari. Subito sotto di lui, Massimiliano Murgia, vice della prima squadra e guida dell’U18 e dell’U16. Ultimo della catena – ma non per importanza – Federico Ceccarelli, giocatore in serie C e coach di U14 e U12. Vediamo nello specifico il curriculum dei tecnici delle giovanili.

Massimiliano Murgia è nato ad Anzio, classe 1973, e vanta un’esperienza più che decennale nel mondo del coaching. Ha speso la sua vita da allenatore tra Anzio e Latina. Dopo gli inizi con i neroniani, Massimiliano Murgia passa nel 2012 alla corte del presidente Damiani, a cui rimane legato per più di dieci anni. In questo lungo periodo, è sempre alla guida di una o più categorie giovanili. Con il Latina Pallanuoto – e poi con l’Anzio Waterpolis – inizia a seguire anche le prime squadre come assistente tecnico, sia in serie A1 che in A2. In carriera ha lavorato accanto ad allenatori di primissimo livello, come Yiannis Giannouris, Maurizio Mirachi e Roberto Tofani. Nel 2022 ha vinto l’argento italiano nella categoria U20B con l’Anzio Waterpolis.

Le parole di Massimiliano Murgia: «La scorsa stagione sportiva è stata senza dubbio positiva. Lo stretto collaborare tra tutti i tecnici – in palestra e sul piano vasca – ci ha permesso di lavorare in maniera adeguata e con un occhio sempre rivolto ai più piccoli. La politica societaria – che ho sposato fin da subito a pieno – ci ha permesso di poter lasciare due posti in prima squadra così da poter premiare i ragazzi che dimostravano più impegno negli allenamenti durante la settimana. A livello giovanile abbiamo ottenuto discreti risultati, frutto anche di un intensificare del lavoro quotidiano svolto, con doppi allenamenti e maggiori spazi d’acqua. Il focus per la prossima stagione sarà fare ancora meglio: uno step successivo che arriverà solo grazie alla costanza e al duro lavoro».

Federico Ceccarelli, Ciociaro doc, da giocatore ha vinto uno Scudetto U17B nel 2016, per poi iniziare la carriera nelle prime squadre. Nella pallanuoto dei grandi, Ceccarelli vanta una stagione in A2 e cinque in serie B, l’ultima conclusa con la gloriosa promozione dell’allora R.N. Frosinone nel 2021. Poi, la decisione di dedicarsi alla crescita dei giovani della propria città e del proprio club, rinunciando a campionati di categoria maggiore per giocare in serie C con il Frosinone Pallanuoto e concentrarsi sullo sviluppo del settore giovanile gialloblù. Tra i migliori risultati il 2° posto regionale con l’U11 nel 2021, il 6° posto con l’U14 nel 2023 e il 4° con l’U12 nella passata stagione.

Coach Federico Ceccarelli: «Abbiamo chiuso un anno ricco di successi in tutte le categorie, come accade da qualche anno a questa parte. Gli ultimi sono stati mesi complicati, non solo per come è finita la stagione della prima squadra, ma anche per delle proposte che mi hanno fatto vacillare. Guardando però – con amici colleghi allenatori – a quali livelli stiamo portando la pallanuoto di Frosinone, ho deciso di continuare con il mio impegno verso questo club e questa città. Avevo perso la motivazione che mi ha sempre contraddistinto, da giocatore e ancor di più da allenatore. Quella motivazione che questa piazza e questi colori meritano. Ora penso di averla ritrovata e sono pronto – come tutto lo staff tecnico – a raggiungere obiettivi sempre più grandi con questa società e per questa città. Ci vediamo in vasca!»

