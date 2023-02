Frosinone Pallanuoto, tutte le news dell’ultimo weekend

Brutta sconfitta per il Frosinone Pallanuoto, che cede in casa 3-4 contro il Manianpama. Davvero tanti, troppi errori su tutti i fronti per i gialloblù, incappati nella più classica delle giornate no. Le assenze – seppur importanti – non possono assolutamente essere un alibi per una squadra che è apparsa anche senza voglia e svuotata di quell’entusiasmo percepibile fino a qualche tempo fa.Le parole di coach Federico Ceccarelli: «Sono veramente amareggiato. È più di qualche settimana che con questa categoria non ci alleniamo bene e questi sono i risultati. Forse abbiamo assistito alla più brutta partita che ho mai visto fare a questi ragazzi. A inizio anno avevo aspettative molto più alte su questa categoria: ora l’importante è non mollare e lavorare ancora più duramente durante gli allenamenti».

Frosinone Pallanuoto: Garavelli, Cecconi, – , Caciolo, Vallecorsa, Iannoni, – , Solli, Altobelli 1, Bravo 2, Maura, Di Pofi, Riggi. TPV: Fabrizio Spinelli

U14B, SPN Latina – Frosinone Pallanuoto 11-0

Netta sconfitta per i leoncini dell’U14B nel campionato CSEN. Dopo quella rimediata a Pomezia, stavolta i gialloblù sono stati battuti dall’SPN Latina, con un risultato fin troppo rotondo per quanto visto in acqua. Ad ogni modo, tanta esperienza per questi giovani atleti, praticamente tutti sotto età ed impegnati poi anche ad Anzio nella manifestazione U12 organizzata dal C.R. Lazio. Ogni match è pieno di spunti di crescita per continuare a migliorare lavorando duro ogni giorno.

Frosinone Pallanuoto: Gaetani, Piroli, Pizzalla, Ciolli, Saccucci, Nardelli, Leoni, Gatta, Costantini, Paris, Napoletano, Cecconi, Verdicchio, Salvatori, Tersigni. TPV: Federico Ceccarelli.

U10 e U12 impegnati ad Anzio

Pomeriggio di pallanuoto per gli U10 e gli U12 propaganda del Frosinone Pallanuoto, impegnati domenica 29 gennaio nella seconda tappa della manifestazione organizzata dal C.R. Lazio, nella figura del prof. Nicola Izzo. Tanto divertimento e diversi spunti di gioco per i giovanissimi leoncini, accompagnati da Riccardo Fiorini e Leonardo Pisa. L’appuntamento ora è al 26 febbraio per la prossima giornata.

Frosinone Pallanuoto U10: Bravo, Plocco, Gaetani, Grimaldi, Riggi, Berardi, Chiappini, Paniccia, Vernarelli. TPV: Leonardo Pisa.

Frosinone Pallanuoto U12: Del Brocco, Nardelli, Saccucci, Ciolli, Pizzalla, Cecconi, Gatta, Napoletano, Salvatori, Costanza, Leoni, Franzoso, Bianchini, Grande. TPV: Riccardo Fiorini.

U16, Frosinone Pallanuoto – Manianpama 3-4

COMUNICATO STAMPA

