Frosinone Pallanuoto, tris di vittorie nel weekend di U14, U18 e prima squadra

Serie C, Manianpama – Frosinone Pallanuoto12-13 (2-1, 1-4, 5-5, 4-3)

Gran bella vittoria per la prima squadra del Frosinone Pallanuoto. Sabato 4 giugno, nella complicata vasca di Monteporzio Catone, i ciociari di coach Spinelli hanno battuto 12-13 i padroni di casa del Manianpama. Partita molto fisica, con tanti capovolgimenti di fronte e spazi ristretti, che hanno agevolato il gioco d’attacco e soprattutto i tiri da fuori. Con questi 3 punti, i gialloblù mettono una seria ipoteca sulla salvezza, nonostante una squadra giovanissima e le due sconfitte assegnate a tavolino. Menzione speciale per Riccardo Pisa, di solito attaccante, oggi fondamentale anche tra i pali.

Queste le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Siamo andati a Monteporzio senza portieri, per varie vicissitudini. Sono stato costretto a far giocare Riccardo (Pisa, ndr) in porta e devo dire che si è ben comportato. La partita è stata molto fisica, anche perché giocando a 25 metri in una piscina stretta non c’era molta possibilità di gioco. Ho la fortuna di avere dei buoni tiratori dal perimetro, che ci hanno fatto vincere una partita complicata».

Frosinone Pallanuoto: Pisa R., Mercadante, Marzocchi 2, Frasca, Iannoni, Pisa L. 5, Quadrini, Ceccarelli F. 6, Nicolia, Ricci, Ceccarelli S., Fiorini L., Garavelli. TPV: Fabrizio Spinelli.

Superiorità numeriche: Frosinone Pallanuoto 6/12 + 1/2 rigori, Castelli Romani 0/2 + 2/2 rigori.

U18, Frosinone Pallanuoto – Roma 2020 B 16-6 (3-1, 4-1, 2-2, 7-2)

Penultima partita di campionato per gli U18 di coach Fabrizio Spinelli, che tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto hanno battuto 16-6 la Roma 2020. Match abbastanza semplice, subito reso tale dal buon approccio dei ciociari, cinici sotto porta e attenti nella fase difensiva. Gol e soddisfazione per tutti, soprattutto per i ragazzi impiegati meno durante altre occasioni, che invece in questa gara hanno potuto trovare lo spazio che meritano per serietà e impegno durante ogni allenamento.

Il commento di coach Fabrizio Spinelli: «Tutto molto facile per i ragazzi dell’U18. Hanno trovato tanto minutaggio i ragazzi che quest’anno sono stati impegnati un pochino meno. Sono contento che alcuni di loro abbiano trovato anche la gioia del gol».

Frosinone Pallanuoto: Masi, Quadrini 3, Corsi 1, Frasca 1, Vallecorsa, Ceccarelli 2, Pizzuti 2, Bravo 1, Nichilò 2, Fiorini 3, Iannoni, Nicolia, Maura 1. TPV: Fabrizio Spinelli.

U14, Fondi Nuoto – Frosinone Pallanuoto 9-10

Bella vittoria per i leoni del Frosinone Pallanuoto nel campionato U14. Nella penultima giornata, i gialloblù hanno fatto visita al Fondi Nuoto, battuto 9-10. Non facile giocare in una vasca così stretta per i nostri ragazzi, bravi però a ben interpretare la partita. Con questi 3 punti, i ciociari hanno confermato matematicamente il 2° posto nel proprio girone. Grande spazio anche per i piccoli U12, che hanno messo minutaggio nelle braccia in vista dell’imminente partenza per l’HaBa WaBa.

Le parole dell’allenatore ciociaro Federico Ceccarelli: «Confermiamo quanto di buono fatto quest’anno. Giocare in piscine così strette penalizza il nostro gioco offensivo, ma siamo riusciti comunque a trovare gli spazi per fare ciò che proviamo in settimana. Peccato aver sprecato la possibilità di arrivare primi, il Covid non ci ha aiutato nello scontro diretto dell’andata. Ma – come dico sempre ai ragazzi – il risultato poi conta fino a un certo punto: vale di più la loro crescita e il lavoro che stiamo facendo».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, – , Quattrociocchi 1, Caciolo 1, Grimaldi 2, Cristofanilli, Nicolia 4, Solli, Piroli, Altobelli 1, Maura 2, Deledda, Gaetani. TPV: Federico Ceccarelli.

COMUNICATO STAMPA