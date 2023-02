Frosinone Pallanuoto, torna a vincere la serie C. Due sconfitte per U16 e U20

Torna alla vittoria il Frosinone Pallanuoto nella 4ª giornata del campionato nazionale di serie C. Dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Roma 2020 e Villa Aurelia, i ciociari hanno battuto 9-5 la Swim Action, club pescarese con una rosa giovanissima. Ancora più giovane del solito anche il tredici schierato da coach Fabrizio Spinelli, che ha dato spazio e minuti al 2009 Leonardo Nicolia – anche in gol – e al classe 2007 Riccardo Vallecorsa.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Senza Leonardo e Federico (Pisa e Ceccarelli, ndr), abbiamo avuto l’opportunità di fare giocare chi ha meno minutaggio e soprattutto due atleti del nostro settore giovanile. Nicolia è partito titolare e ha ripagato la mia fiducia con il suo primo gol nei senior, Vallecorsa ha avuto molto minutaggio e non ha sfigurato. Il resto dell’incontro è stato caratterizzato da molti errori di leggerezza, ma in queste partite può succedere».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Fiorini L., Marzocchi, Frasca, Pisa R. 2, Sapio 1, Caracuzzi 1, Nicolia 1, Ricci 2, Prosseda, Mastracci 1, Monteforte 1, Vallecorsa. TPV: Fabrizio Spinelli.

U20, Castelli Romani – Frosinone Pallanuoto 13-8 (4-1, 1-1, 5-3, 3-3)

Arriva un’altra sconfitta per il Frosinone Pallanuoto nel campionato U20, girone E. Alla prima di ritorno, i ragazzi di Fabrizio Spinelli mostrano un miglioramento netto rispetto alla gara di andata, ma – anche a causa dei tanti errori in fase di conclusione – non riescono a mettere in cascina i primi punti della stagione.

Il commento di coach Fabrizio Spinelli: «Risultato bugiardo, anche se alla fine gli avversari hanno meritato la vittoria. Oggi i miei hanno giocato un buon incontro sbagliando veramente troppo sotto porta».

Frosinone Pallanuoto: Saltarelli, Ricci, Maura, Frasca, Vallecorsa, Ceccarelli 2, Sapio 2, Bravo, Fiorini 2, Iannoni 1, Nicolia 1, Di Pofi. TPV: Fabrizio Spinelli

U16, Aquademia – Frosinone Pallanuoto 11-3 (2-2, 1-2, 3-2, 5-1)

Brutto stop per il Frosinone Pallanuoto nel campionato U16. Alla piscina Tortuga di Velletri, i ragazzi di Federico Ceccarelli cadono 11-3 contro i padroni di casa dell’Aquademia. Un grande peccato, con i ciociari mai in partita e protagonisti un’altra volta di un calo di tensione poco comprensibile. I gialloblù arrivavano dalla splendida vittoria casalinga contro la capolista Antares Latina, ma – come è accaduto anche altre volte in questa stagione – un black out frena le ambizioni dei giovani leoni.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono dispiaciuto per la prestazione. Vincere contro la squadra più forte del girone e poi perdere così in malo modo è una cosa quasi inspiegabile. Purtroppo o per fortuna non siamo più abituati a giocare in piscine come quella di Velletri e lo abbiamo visto. In ogni caso facciamo i complimenti all’Aquademia e continuiamo a lavorare in settimana cercando di minimizzare gli errori che non ci permettono di alzare l’asticella».

Frosinone Pallanuoto: Garavelli, Cecconi, Cristofanilli, Caciolo, Vallecorsa, Iannoni, Nicolia 2, Grimaldi, Altobelli, Bravo, Maura 1, Di Pofi, Riggi. TPV: Federico Ceccarelli.

U12 e U10 alla manifestazione organizzata dal C.R. Lazio

Grande soddisfazione in casa Frosinone Pallanuoto per la terza tappa della manifestazione per U12 e U10 organizzata dal Comitato Regionale Lazio. Una festa di sport per i leoncini e tutti i piccoli atleti partecipanti, provenienti da tante squadre della regione. Entrambe le squadre sono state guidate da coach Riccardo Fiorini. Gli U12 hanno vinto tutte e tre le partite disputate, mentre gli U10 – con solo sei giocatori a disposizione causa malanni di stagione – hanno collezionato una vittoria e due sconfitte. Complimenti a tutti!

Frosinone Pallanuoto U10: Bravo, Gaetani, Grimaldi, Riggi, Chiappini, Vernarelli. TPV: Riccardo Fiorini.

Frosinone Pallanuoto U12: Del Brocco, Nardelli, Saccucci, Ciolli, Pizzalla, Cecconi, Gatta, Napoletano, Salvatori, Costanza, Leoni, Grande, Franzoso. TPV: Riccardo Fiorini.

