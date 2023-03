Frosinone Pallanuoto, terza vittoria in serie C. Bene gli U18, perde l’U14

Terza vittoria in cinque partite per il Frosinone Pallanuoto nel campionato nazionale di serie C. Nella splendida cornice del Foro Italico di Roma, i ragazzi di Fabrizio Spinelli hanno battuto 8-10 l’Italica, portandosi così al quarto posto in classifica a pari merito con la Zero9, prossima avversaria dei gialloblù. Inizio folgorante dei ciociari, che si portano subito sullo 0-4. Un gap mai più colmato dai padroni di casa, che devono rendere merito alla prestazione di Ceccarelli e compagni.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Partita mai in discussione, grazie soprattutto a un primo tempo perfetto dei ragazzi. Nel finale poi abbiamo dato spazio a chi giustamente si allena tutta la settimana ma gioca un po’ meno, ho avuto buone risposte da tutti. Va bene così: sono molto soddisfatto».

Frosinone Pallanuoto: Magliocco, Fiorini L., Marzocchi, Pisa L. 1, Pisa R. 2, Sapio, Caracuzzi 2, Ceccarelli F. 4, Ricci, Prosseda 1, Mastracci, Ceccarelli S., Frasca. TPV: Fabrizio Spinelli

Serie C, Italica – Frosinone Pallanuoto 8-10 (0-4, 2-2, 2-2, 4-2)

U18,Frosinone Pallanuoto – Aquaroma 6-8 (1-2, 2-0, 1-3, 2-3)

Prima vittoria in campionato per l’U18 del Frosinone Pallanuoto. Con tanti giovani e in formazione rimaneggiata, i ragazzi di Fabrizio Spinelli hanno disputato una buona gara, riuscendo così a battere 6-8 i padroni di casa dell’Aquaroma. Match equilibrato, vinto dai ciociari con i due parziali positivi di terzo e quarto tempo. Tre reti a testa per Nicolia e Bravo e primi 3 punti in classifica per i gialloblù.

Il commento di coach Fabrizio Spinelli: «Finalmente una vittoria. Orfani del nostro capitano, abbiamo praticamente giocato con una squadra U16. È venuta fuori una bella partita, combattuta fino all’ultimo in una cornice splendida come quella del Foro Italico, dove molti dei miei ragazzi giocavano per la prima volta. Buone indicazioni da parte di tutti».

Frosinone Pallanuoto: Masi, Cecconi 1, Corsi, Valente, Vallecorsa, Iannoni 1, Nicolia 3, Maura, Nichilò, Bravo 3, – , Di Pofi, Grimaldi. TPV: Fabrizio Spinelli.

U14A, Roma Vis Nova – Frosinone Pallanuoto 21-2 (4-1, 2-0, 5-1, 10-0)

Secca sconfitta per l’U14 del Frosinone Pallanuoto sul campo della capolista Roma Vis Nova. Nello storico impianto del Santa Maria, i giovani gialloblù di Federico Ceccarelli riescono a reggere l’urto della corazzata di casa per due tempi. Poi, nella seconda parte di gara i leoni di viale Manzoni prendono il largo. Il risultato finale è un 21-2 che non lascia appello, ma che indica la strada da percorrere per migliorare e provare a raggiungere le prime della classe.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sapevamo di affrontare un avversario valido, tra le squadre più forti della regione. Nonostante il risultato molto largo, penso che questa partita possa essere di grande crescita per tutti, proprio per farci capire qual è il livello a cui ambire. Dobbiamo lavorare duramente durante la settimana per cercare di migliorare e prepararci al meglio per le prossime partite e le fasi finali».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi 1, Quattrociocchi, – , Venditti , Cristofanilli, Nicolia 1, Solli, Rea, Verdicchio, Garavelli, Santoriello, – . TPV: Federico Ceccarelli.

U12, Frosinone Pallanuoto – SPN Latina 6-4

Bella vittoria per l’U12 del Frosinone Pallanuoto, che nel campionato CSEN di categoria batte 6-4 la forte SPN Latina. Buonissima la prova dei leoncini gialloblù, che mostrano il solito gioco orizzontale e dinamico che ben si addice a ragazzi di questa età. L’ennesima dimostrazione del buon lavoro svolto in settimana dai giovanissimi atleti e dai loro tecnici, che hanno messo nel mirino la partecipazione all’Haba Waba International Festival di Lignano Sabbiadoro.

Le parole del tecnico ciociaro Federico Ceccarelli: «-»

Frosinone Pallanuoto: Del Brocco, Quattrociocchi 2, Verdicchio 4, Venditti, Nardelli, Saccucci, Ciolli, Pizzalla, Cecconi, Napoletano. TPV: Federico Ceccarelli.

