Frosinone Pallanuoto, più luci che ombre nel weekend delle giovanili

U18, Frosinone Pallanuoto – C.N. Latina 9-10

Brutta prestazione dell’U18 del Frosinone Pallanuoto, che tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto perde 9-10 contro il C.N. Latina. Un passo indietro importante rispetto ai progressi delle scorse giornate, con tanti errori dei nostri ragazzi in ogni fase di gioco. Partita molto confusionaria, ma alla fine i pontini la vincono meritatamente.

Queste le parole dell’allenatore gialloblù, Fabrizio Spinelli: «Prestazione molto deludente sia in fase offensiva che in difesa. Nonostante tutto avremmo potuto anche portare a casa il risultato, ma non sarebbe stato giusto. Un grande passo indietro rispetto alle ultime prove, non sono soddisfatto della prova dei ragazzi».

Frosinone Pallanuoto: Saltarelli, Quadrini 2, Corsi, Frasca 1, Vallecorsa, Ceccarelli 2, Bravo, Nichilò, Fiorini 3, Napoletano 1, Masi. TPV: Fabrizio Spinelli.

U14, Castelli Romani – Frosinone Pallanuoto 8-8

Arriva un pareggio per 8-8 nella 2ª giornata di ritorno di campionato per gli U14 del Frosinone Pallanuoto. Impegnati nella complicata vasca della capolista Castelli Romani, i giovani ciociari hanno ben figurato e a lungo condotto il match. Un peccato non aver vinto, ma i gialloblù possono essere in ogni caso soddisfatti per aver confermato quanto di buono fatto vedere in questo girone e già dalla passata stagione.

Il commento dell’allenatore ciociaro Federico Ceccarelli: «Nulla da recriminare su questa partita, resta più l’amaro in bocca per quella d’andata. È lì che abbiamo compromesso il primato nel girone. Giocare in casa loro sapevamo che sarebbe stato molto difficile, anche per limiti strutturali della vasca. Ad ogni modo, abbiamo giocato la nostra pallanuoto e si è visto, andando anche sul +5. Poi al cambio campo le condizioni del match sono cambiate, ma – come detto ai ragazzi – del risultato ci interessa il giusto durante un percorso di crescita più ampio».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi 1, Quattrociocchi, Caciolo, Grimaldi 1, Cristofanilli, Nicolia 4, Solli, – , Altobelli 2, Maura, Deledda. . TPV: Federico Ceccarelli

U12, Roman Sport City – Frosinone Pallanuoto 3-10

Vittoria 3-10 per i piccolissimi U12 del Frosinone Pallanuoto, corsari nello splendido impianto del Roman Sport City a Pomezia. Con il solito gioco veloce, fatto di aperture rapide e ricerca della conclusione migliore, i leoncini hanno ben interpretato il match, conducendolo dall’inizio alla fine. Un’altra conferma per questo gruppo – in gran parte formato da atleti del 2011 – che si dimostra sempre vivo e attento agli stimoli proposti.

Il commento a caldo di coach Federico Ceccarelli: «Sono sempre soddisfatto di questi ragazzi, attenti e svegli. Ho volutamente aggiunto qualche difficoltà tattica nell’approccio e nella gestione della partita e devo dire che ho ottenuto ottime risposte. Sono contento anche di aver potuto dare più spazio a chi di solito gioca meno. Ora abbiamo più di un mese per prepararci all’HaBa WaBa di Lignano Sabbiadoro: è la prima volta che una società di Frosinone partecipa al torneo più importante al mondo per questa categoria».

Frosinone Pallanuoto: Gaetani, Quattrociocchi 3, Solli, Nardelli, Verdicchio 2, Pizzalla 2, Venditti 1, Piroli 2, Cecconi, Ciolli, Saccucci, Napoletano. TPV: Federico Ceccarelli.

