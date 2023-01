Frosinone Pallanuoto, Nicolia campione d’Italia con il C.R. Lazio. U12 sfiorano il Calcaterra Challenge

Un weekend strepitoso per il Frosinone Pallanuoto. Questi primi giorni del 2023 li ricorderemo sempre con grande piacere. La notizia più bella e che più merita attenzione è senza dubbio la vittoria della rappresentativa regionale Lazio al Trofeo delle Regioni, con il nostro Leonardo Nicolia assoluto protagonista e fresco campione d’Italia. Poi, il secondo posto degli U12 al Calcaterra Challenge, sconfitti solo dal Vela Ancona e davanti a squadre importanti come la Pro Recco.

Ma andiamo con ordine e iniziamo dallo splendido percorso del C.R. Lazio al Trofeo delle Regioni. Dopo tre anni di stop forzato causa Covid, il Polo Natatorio di Ostia torna a riempirsi di atleti, allenatori e tifosi. Tra il 3 e il 7 gennaio, ben sedici regioni e circa 250 ragazzi si sono affrontati, con gioia, entusiasmo e tanta voglia di migliorare. Alla fine di una cavalcata trionfale, la rappresentativa del Lazio – guidata dal prof. Nicola Izzo – ha vinto 9-8 contro la Campania, difendendo il titolo conquistato dai 2005 nell’ultima edizione del 2019.

Tra i magnifici 15, presente il classe 2009 Leonardo Nicolia, un anno sotto età, ma sempre determinato e utile alla sua squadra. Un’esperienza davvero incredibile per Leo, che ha potuto convivere con i migliori giocatori della regione e confrontarsi con i migliori nati 2008 e seguenti di tutta Italia, davanti agli occhi attenti del CT Sandro Campagna e di tutte le personalità più importanti della pallanuoto italiana.

Con grandissimo orgoglio, la società e i tecnici Fabrizio Spinelli e Federico Ceccarelli hanno seguito – anche dal vivo – le partite e lo svolgimento della manifestazione. Ancora una volta, la convocazione di Nicolia, la sua presenza in vasca e il primo posto finale confermano e consacrano l’ottimo lavoro che il club gialloblù opera da ormai più di qualche anno soprattutto nel settore giovanile. Complimenti a Leonardo, così come a Lorenzo Grimaldi, classe 2008 selezionato per più di un raduno ed escluso a un paio di allenamenti dall’inizio del Trofeo delle Regioni.

U12, Frosinone secondo al Calcaterra Challenge

Allo stesso modo, lo splendido Calcaterra Challenge degli U12 di coach Federico Ceccarelli dimostra che anche i più piccolini sono pronti a stupire. Allo Stadio del Nuoto di Monterotondo, i leoncini sono andati vicinissimi all’impresa di vincere uno dei più prestigiosi tornei dedicati a questa categoria a livello nazionale. Dietro al Frosinone si sono piazzate squadre come Pro Recco, R.N. Sori, Roma Vis Nova, Roma Nuoto e Pallanuoto Salerno.

Percorso netto di tutte vittorie fino alla finale, persa 2-4 contro il Vela Nuoto Ancona a cui vanno i nostri complimenti. Rimangono – eccome – la fantastica esperienza, il bel gioco e la crescita individuale e di squadra che questo gruppo dimostra essere sempre più ampia torneo dopo torneo. La strada intrapresa è davvero quella giusta: continuiamo a lavorare!

Tutti i risultati del Calcaterra Challenge:

Frosinone Pallanuoto – Roma Vis Nova 7-3

Frosinone Pallanuoto – Pallanuoto Moie 10-1

Frosinone Pallanuoto – R.N. Sori 7-5

Frosinone Pallanuoto – Libertas Roma Eur 8-3

Frosinone Pallanuoto – R.N. Roma Vis Nova 7-3

Frosinone Pallanuoto – Aquademia 5-2

Frosinone Pallanuoto – Vela Nuoto Ancona 2-4

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Bellissimo torneo, come sempre. Di questo ringrazio Roberto e Alessandro Calcaterra. Abbiamo avuto modo di fare una grandissima esperienza e ciò che mi fa più piacere è che manifestazione dopo manifestazione questo gruppo cresce e migliora molto di più. Unico peccato aver perso la finale, per la quale non ho in ogni caso rimpianti perché i ragazzi hanno giocato davvero bene. Insieme ci toglieremo tante soddisfazioni. Altra cosa che mi riempie di orgoglio è che ormai il Frosinone Pallanuoto è sempre tra le migliori squadre della regione».

Frosinone Pallanuoto: Del Brocco, Quattrociocchi, Solli, Verdicchio, Venditti, Nardelli, Saccucci, Ciolli, Pizzalla, Cecconi A., Napoletano, Salvatori. TPV: Federico Ceccarelli.

COMUNICATO STAMPA