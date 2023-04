Frosinone Pallanuoto, il weekend di giovanili e serie C

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Roma Waterpolo 6-10 (1-2, 1-4, 1-1, 3-3)

Nella 9ª giornata del campionato nazionale di serie C, il Frosinone Pallanuoto perde 6-10 contro la Roma Waterpolo, seconda in classifica. I ciociari di Fabrizio Spinelli provano a reggere l’urto dei romani e ci riescono tutto sommato bene per quasi due tempi. Poi una serie di errori genera l’unico break degli ospiti, bravi a mantenere poi sempre a distanza le velleità di rimonta dei gialloblù, spesso infrante dalla bravura del portiere avversario.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Abbiamo giocato una discreta partita con un blackout di due minuti alla fine del secondo tempo, che ha indirizzato e deciso l’incontro. Nel quarto periodo abbiamo avuto un momento per riaprire il match, ma l’arbitro con un rigore generoso ai nostri avversari ha deciso di chiuderlo anticipatamente. Complimenti alla Roma Waterpolo, soprattutto al loro bravissimo estremo difensore».

Frosinone Pallanuoto: Magliocco, Ceccarelli S., Marzocchi 1, Pisa L., Pisa R. 2, Sapio 1, Caracuzzi, Ceccarelli F., Ricci 1, Prosseda 1, Mastracci, Monteforte, Grimaldi. TPV: Fabrizio Spinelli

U18, Villa Aurelia – Frosinone Pallanuoto 16-8 (3-0, 3-2, 6-3, 4-3)

Arriva una sconfitta per il Frosinone Pallanuoto nel campionato U18. Al Centro Sportivo Le Cupole di Acilia, i ragazzi di Fabrizio Spinelli perdono 16-8 contro il Villa Aurelia terzo in classifica. Partita subito in salita per i gialloblù, sotto 3-0 al primo tempo e 6-2 all’intervallo lungo. Anche nella seconda parte del match, i padroni di casa sono bravi a gestire e incrementare il proprio vantaggio fino al 16-8 finale.

U14A, Frosinone Pallanuoto – Olympic Roma 7-7 (4-1, 2-2, 1-3, 0-1)

Brutta prestazione del Frosinone Pallanuoto nel campionato U14, girone élite. I ciociari di coach Federico Ceccarelli pareggiano 7-7 con l’Olympic Roma. Buon inizio dei gialloblù – 6-3 al cambio campo, ndr – poi una serie di errori individuali hanno compromesso il risultato di una partita che sembrava segnata. Il pari finale relega i gialloblù al quarto posto – proprio dietro l’Olympic – ma con una partita da recuperare.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono amareggiato per questo pareggio. Una vittoria ci avrebbe garantito il pass per le fasi finali regionali, a cui accederemo comunque, ma è importante farlo con il miglior piazzamento possibile. Non abbiamo interpretato bene alcune situazioni: abbiamo tempo per cercare di migliorarle e proseguire al meglio il campionato».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi, Quattrociocchi, Caciolo, Venditti, Cristofanilli, Nicolia 7, Solli, Rea, Verdicchio, Garavelli, Santoriello, Gaetani . TPV: Federico Ceccarelli.

U12, Frosinone Pallanuoto – Manianpama 11-5

Torna a vincere l’U12 del Frosinone Pallanuoto. Dopo il pareggio dell’ultima partita, i leoncini di Federico Ceccarelli battono 11-5 il Manianpama. Ottima prestazione dei gialloblù, che hanno espresso il solito gioco frizzante e vivace. Funziona bene il pressing in totale anticipo sull’avversario, che consente di recuperare tanti palloni e segnare in contropiede. Grazie a questi 3 punti, il Frosinone accede alla fase successiva del campionato CSEN.

Le parole del tecnico ciociaro Federico Ceccarelli: «Sono soddisfatto dei ragazzi. Continuiamo a lavorare duramente in settimana, è un piacere veder crescere e migliorare questo gruppo. Abbiamo pienamente riscattato il mezzo passo falso della scorsa partita. L’obiettivo è sempre quello di arrivare il più preparati possibile all’HaBa WaBa di Lignano Sabbiadoro».

Frosinone Pallanuoto: Del Brocco, Quattrociocchi 2, Verdicchio 4, Venditti, Nardelli, Saccucci, Ciolli, Pizzalla, Cecconi, Napoletano. TPV: Federico Ceccarelli.

