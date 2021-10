Frosinone Pallanuoto, grande esperienza al Calcaterra Challenge

Si è conclusa domenica 24 ottobre la prima tappa del Calcaterra Challenge, edizione 2021. Dopo quasi due anni di fermo, i fratelli Alessandro e Roberto Calcaterra hanno ripreso da dove avevano iniziato: sedici squadre, tantissimi ragazzi coinvolti e due giorni di grande pallanuoto. Alle Naiadi di Pescara, presente anche il Frosinone Pallanuoto con la propria squadra di U14, guidata dal coach Federico Ceccarelli.

Due giorni intensi, cinque partite a referto per i gialloblù, inseriti in un girone di ferro con Vela Nuoto Ancona, Roma Vis Nova e Terni. Il terzo posto nelle eliminatorie ha consentito poi ai leoncini di affrontare – nell’ordine – Nuoto Flores, Libertas RN Perugia e Pescara Pallanuoto. Oltre il risultato finale, il torneo è stato un’esperienza fantastica per tutti i nostri ragazzi. Molti sotto età e per la prima volta lontani da casa, i giovani ciociari hanno dato il tutto per tutto affrontando squadre blasonate e – spesso – fisicamente più prestanti di loro.

Una pallanuoto dinamica, giovane e frizzante ha contraddistinto tutte le partite della manifestazione, vinta dal Posillipo e sempre ben organizzata da Roberto Calcaterra, coadiuvato dalla società di casa, il Pescara Pallanuoto. L’appuntamento ora è alla tappa laziale, che dovrebbe tenersi a Roma alla fine del mese di novembre.

Questo il commento dell’allenatore ciociaro Federico Ceccarelli: «Sono davvero molto contento dell’esperienza che abbiamo fatto. Le risposte che ho avuto dai ragazzi sono state buone, abbiamo grandi margini di crescita e lavoreremo in queste settimane per migliorare sotto tutti i punti di vista. Ringrazio i genitori per assecondare sempre le esigenze e le volontà della società e Roberto Calcaterra per la splendida organizzazione».

COMUNICATO STAMPA