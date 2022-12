Frosinone Pallanuoto, gli impegni delle giovanili e due convocati in rappresentativa

U20, SIS Roma – Frosinone Pallanuoto 22-2 (7-0, 5-0, 6-1, 4-1)

Pesante sconfitta per l’U20 del Frosinone Pallanuoto. Al Centro Sportivo Babel, i ragazzi di Fabrizio Spinelli hanno incontrato una più forte e preparata SIS Roma, che ha battuto i gialloblù con un netto 22-2. Tanti gli errori, così come il divario tecnico tra le due squadre. Una partita che non ha regalato tanti spunti positivi, ma sempre utile a un gruppo di atleti che è coinvolto anche nel campionato senior con la serie C.

Il commento dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Stessi errori della prima giornata, con la differenza che avevamo davanti una squadra più forte. Atteggiamento sbagliato e tattica di gara completamente stravolta rispetto a quanto avevamo preparato. Le uniche note positive da Nicolia (classe 2009) che nonostante il grande divario di età e fisico ha fornito una ottima prestazione individuale».

Frosinone Pallanuoto: Saltarelli, Quadrini, Maura, Frasca, Vallecorsa, Sapio 1, Bravo, Nichilò 1, Fiorini, Iannoni, Di Pofi, Nicolia. TPV: Fabrizio Spinelli.

U10 e U12, grande divertimento ad Anzio. Nicolia e Grimaldi con la rappresentativa regionale

Domenica 11 dicembre si è svolta la prima tappa della manifestazione per U12 e U10 propaganda organizzata dal Comitato Regionale Lazio. Sei partite e tanto divertimento per i leoncini di Federico Ceccarelli, che hanno ben figurato in entrambe le categorie. Altra notizia splendida in casa gialloblù: Lorenzo Grimaldi (2008) e Leonardo Nicolia (2009) sono stati convocati dal prof. Nicola Izzo per un raduno della rappresentativa regionale in vista del Trofeo delle Regioni U15 che si disputerà nei primi giorni del 2023 ad Ostia. Un grandissimo risultato per la società, i tecnici e i ragazzi stessi che testimonia il buon lavoro svolto in questi ultimi anni. In bocca al lupo a entrambi!

COMUNICATO STAMPA