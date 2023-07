Frosinone Pallanuoto, Federico Ceccarelli: «Annata positiva. Continueremo a crescere»

Il caldo estivo porta con sé una ventata di bilanci, trattative, progetti e obiettivi. Soprattutto, luglio è tempo di riflessioni sull’annata agonistica appena conclusa. Quella del Frosinone Pallanuoto è stata di certo più che positiva. Lo storico risultato degli U14 ne è la testimonianza: in Ciociaria si sta attivando ormai da anni un movimento pallanuotistico importante. Ha i colori gialloblù e il nome della propria città. Abbiamo intervistato Federico Ceccarelli – allenatore delle giovanili e giocatore della prima squadra – per avere il punto della situazione.

Iniziamo dalla stagione appena finita: un bilancio sull’annata delle giovanili, in particolare l’U12, l’U14 e l’U16.

Il bilancio è più che positivo per le categorie giovanili. Cominciando dai più piccoli, gli U12 sicuramente ci hanno dato grandi soddisfazioni sotto tutti i punti di vista. Nei vari tornei giocati hanno sempre dato il massimo, mostrando continui miglioramenti. I ragazzi sanno bene di essere un buon gruppo, con qualità sopra alla media, ma soprattutto che abbiamo ancora tantissimo da lavorare.

Per quanto riguarda gli U14, il lavoro svolto è sugli occhi di tutti. Arrivare a competere con le migliori squadre del Lazio per una provincia come Frosinone – dove la pallanuoto ad alti livelli non si è mai vista – è un vanto per noi. La supremazia territoriale è un punto ormai passato, ora l’obiettivo è quello di rimanere il più possibile vicini alle società che più contano nella regione.

Per gli U16, invece, discorso a due facce. Nella propria categoria hanno disputato un campionato al di sotto delle aspettative, mentre in prima squadra si sono ritagliati il proprio spazio e questa è una grande gioia per me e per la società. Portare dei ragazzi del settore giovanile a esordire e a giocare stabilmente in prima squadre è un vanto che non tutti i club hanno.

Stesso discorso, ma per la prima squadra: com’è andato questo secondo anno in serie C?

La prima squadra ha avuto un anno poco fortunato, segnato già alla 2ª giornata quando abbiamo perso con la Roma 2020, che poi ha centrato la promozione. Non essendoci i play off in questa stagione, un paio di risultati negativi consecutivi ci hanno un po’ tagliato le gambe. Di sicuro però abbiamo fatto esperienza: i nostri giovani sono cresciuti, a giro quasi tutti hanno avuto un buon minutaggio in serie C.

Spostiamo il focus sul futuro: quali sono gli obiettivi per il 2023/24? Quali novità devono aspettarsi tesserati e sostenitori del Frosinone Pallanuoto?

Il nostro è un futuro roseo e ci saranno sorprese. Stiamo lavorando su più fronti e a breve andremo a concludere e annunciare alcune novità, che speriamo ci aiutino a fare un ulteriore salto di qualità dal punto di vista tecnico. Gli obiettivi poi saranno i soliti: dobbiamo cercare di migliorare i risultati della stagione appena trascorsa, concentrandoci sempre di più sui ragazzi di casa nostra. Questa è e rimane la nostra politica.

Un saluto e una promessa a tutti i tifosi gialloblù.

Saluto tutti i ragazzi e i genitori. Auguro loro un meritato riposo estivo: ci vediamo a settembre con la promessa che non smetteremo mai di crescere e migliorare. Un’ultima cosa: vorrei invitare i ragazzi della provincia che vogliono conoscere e vivere un vero movimento pallanuotistico a venirci a trovare o a contattarci. Siete ancora in tempo, vi aspettiamo! Un saluto a tutti e forza Frosinone Pallanuoto!

COMUNICATO STAMPA