Frosinone Pallanuoto, esordio al cardiopalma in serie C! Vince l’U14, sconfitta per l’U18

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Antares Nuoto Latina 7-6 (1-0, 2-0, 0-2, 4-4)

Prima, entusiasmante vittoria per il Frosinone Pallanuoto nel campionato nazionale di serie C. Un esordio spettacolare, con la rete della vittoria e del definitivo 7-6 siglata da Federico Ceccarelli a meno di un secondo dal gong. Gioia enorme per il coach Fabrizio Spinelli, tutta la squadra e il grandissimo pubblico che ha sostenuto i gialloblù in questo primo match della stagione contro l’Antares Latina. Partita equilibrata, con i ciociari che partono meglio e vanno avanti 3-0 all’intervallo lungo. Poi la rimonta degli ospiti, che sembrano aver acciuffato il pareggio, fino – appunto – al gol sulla sirena che regala al Frosinone Pallanuoto i primi 3 punti dell’anno.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Nella prima metà di gara non abbiamo concesso nulla agli avversari e siamo andati avanti di 3 gol. Nel terzo tempo abbiamo subito la loro voglia di rientrare, complice anche la stanchezza, sia fisica che mentale, dovuta alle poche rotazioni che avevamo a disposizione oggi. Nel quarto tempo siamo stati sempre sopra e all’ultimo respiro l’abbiamo portata a casa».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Vallecorsa, Tarquini 2, Sapio 1, Briganti, Pisa 1, Caracuzzi 1, Ceccarelli 2, Grimaldi, Prosseda, Mastracci, Potier, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

JUNIORES, Frosinone Pallanuoto – Roma 2020 3-9

Terza giornata e terza sconfitta per la squadra Juniores del Frosinone Pallanuoto. Dopo aver perso contro XXV Ponti e Juventus Nuoto, i ragazzi di coach Massimiliano Murgia cedono il passo per 3-9 alla Roma 2020. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, partita abbastanza equilibrata e grossi passi in avanti da parte dei gialloblù, che affrontavano una delle migliori squadre del proprio girone. Prossimo impegno sabato 27 gennaio, ore 17:00, a Tivoli con lo Swimming Club.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Sapevamo che la partita sarebbe stata una delle più difficili del girone, ma nonostante tutto siamo riusciti a giocare con massimo impegno e tanta voglia di fare bene. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma oggi abbiamo dimostrato che non ci spaventa».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Caciolo, Cecconi, Grimaldi, Maura V., Rea, Cristofanilli, Bravo, Di Pofi, Vallecorsa, Maura F., Sapio, Deledda. TPV: Massimiliano Murgia.

RAGAZZI, Frosinone Pallanuoto – Blu 3000 19-7

Esordio più che positivo per il Frosinone Pallanuoto nel campionato Ragazzi fascia A. Tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto di Frosinone, i giovani leoni di Federico Ceccarelli battono 19-7 il Blu 3000. Partita già indirizzata nel primo tempo, chiuso 7-1 per i gialloblù. Poi girandola di cambi e di emozioni, largo spazio per tutti, compresi gli atleti sotto categoria. Prossimo, più complicato impegno a Velletri contro l’Aquademia.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sulla partita poco da dire, anche se di certo abbiamo ancora tanto da lavorare. Soprattutto sulla fase difensiva, perché i 7 gol presi sono nati da nostre disattenzioni, dettate da pigrizia o da un pizzico di presunzione. Complimenti a tutti i ragazzi, ma in particolare a Pippo Salvatori, un U12, che oltre alle due reti a referto, durante tutta la partita da mostrato attenzione e voglia di fare. Continuiamo a lavorare, forza Frosinone Pallanuoto!».

Frosinone Pallanuoto: Gaetani, Piroli, Ciolli 1, Quattrociocchi 4, Napoletano, Paris, Verdicchio 5, Solli 1, Nardelli, Sapio 6, Venditti, Del Brocco, Pizzalla, Salvatori 2, Franzoso. TPV: Federico Ceccarelli.

