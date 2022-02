Frosinone Pallanuoto, continuiamo a scoprire il roster della serie C

Continuiamo a conoscere i ragazzi che compongono il roster della serie C del Frosinone Pallanuoto 2021/2022. Dopo i tecnici, Federico Ceccarelli, Alessio Ricci e i due portieri, presentiamo oggi i fratelli Leonardo e Riccardo Pisa e due nuovi acquisti gialloblù. Parliamo di Armando Mazzocchi e Francesco Mercadante, entrambi nativi di Fondi, ma provenienti dall’Antares Nuoto Latina.

Leonardo Pisa, centrovasca classe 2003, è nato e cresciuto con la calottina gialloblù, con la quale ha esordito a soli 15 anni in serie A2 e giocato un campionato di B. Arriva in prestito dall’Anzio Waterpolis, società dove ha militato negli ultimi due anni, ben figurando con le rappresentative U18 e U20. Leo, inoltre, ha collezionato una convocazione nella prima squadra che ha conquistato la promozione in serie A1 agli ordini di coach Roberto Tofani.

Riccardo Pisa, attaccante classe 2004, anche lui talento nato e cresciuto allo Stadio del Nuoto di Frosinone. Come il fratello, nelle ultime due stagioni ha militato tra le fila dell’Anzio e vanta già alcune presenze nella prima squadra della allora Rari Nantes. Dopo due anni di esperienza lontani da Frosinone, i fratelli Pisa tornano a casa con la consapevolezza di poter e dover giocare un campionato da protagonisti. Hanno tutte le caratteristiche – umane e tecniche – per farlo alla grande.

Armando Mazzocchi, mancino classe 1999, arriva al Frosinone Pallanuoto con uno storico di livello. Un passato tra le fila della Lazio Nuoto, con la quale raggiunge una semifinale nazionale U17 e una U20, oltre a qualche convocazione in serie A1. Poi il passaggio alla Latina Pallanuoto – dove gioca insieme a Federico Ceccarelli – e il ritorno a casa a Fondi, dove conquista una promozione in serie C. L’ultima stagione, invece, la vive di nuovo a Latina, stavolta con la calottina dell’Antares, proprio in serie C.

Più giovane di due anni Francesco Mercadante, classe 2001, anche lui in arrivo dalla serie C dell’Antares Latina. Dopo aver svolto tutta la trafila con le giovanili del Fondi, Mercadante si sposta nel capoluogo pontino dove trova spazio sia con l’U20, sia – appunto – con la prima squadra del club del presidente D’Avoli. I due nuovi arrivi stanno già confermando le proprie buone qualità, si sono inseriti benissimo nel gruppo squadra di coach Fabrizio Spinelli e sono pronti a vivere la propria prima stagione in gialloblù.

COMUNICATO STAMPA