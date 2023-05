Frosinone Pallanuoto, brutta prova in serie C. Molto bene gli U12

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Italica 4-6 (1-3, 1-2, 1-0, 1-1)

Brutta partita e sconfitta casalinga per il Frosinone Pallanuoto. Allo Stadio del Nuoto, i gialloblù perdono 4-6 contro l’Italica, aiutata dalla super prestazione del proprio portiere. I ciociari partono male e subiscono il break degli ospiti, di certo più affamati di punti per via della posizione calda in classifica. I ciociari poi sono bravi a riaprire la gara e a rimontare fino al 4-5, nonostante i tanti errori sotto porta. Il gol del definitivo 4-6 spegne gli entusiasmi dei padroni di casa e regala ai romani 3 punti meritati. Per il Frosinone una delle peggiori prestazioni della stagione.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Siamo entrati completamente scarichi a livello mentale e non siamo riusciti più a mettere l’interruttore su on. Quando abbiamo cercato di rimetterla in piedi abbiamo trovato tanta imprecisione in attacco ed un ottimo portiere davanti a noi. Nessuna scusa per la nostra peggiore uscita stagionale».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Fiorini L., Marzocchi 1, Pisa L., Pisa R., Ceccarelli S., Caracuzzi, Ceccarelli F. 1, Ricci 1, Prosseda 1, Mastracci, Nicolia, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

U12A, Frosinone Pallanuoto – Nautilus 16-6

Bella partita e netta vittoria per l’U12 del Frosinone Pallanuoto. Al Centro Sportivo Babel, i leoncini di Federico Ceccarelli battono 16-6 il Nautilus Nuoto Roma nel quarto di finale del campionato CSEN. Grazie a questo risultato, ottenuto grazie alla solita prestazione frizzante, i giovani di casa gialloblù conquistano meritatamente la qualificazione alla semifinale di categoria.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono contento per questa semifinale conquistata dai ragazzi. Ora aspettiamo di sapere contro chi dovremo giocare, cercando sempre di migliorarci partita dopo partita. L’obiettivo a breve termine è sempre ben figurare all’HaBa WaBa di Lignano Sabbiadoro: al centro del progetto abbiamo sempre messo – e continueremo a mettere – la crescita umana e sportiva dei nostri ragazzi».

Frosinone Pallanuoto: Del Brocco, – , Ciolli 3, Quattrociocchi 4, Napoletano, Saccucci, Verdicchio 3, Solli 3, Nardelli 1, – , Venditti, Cecconi 2, Franzoso. TPV: Federico Ceccarelli.

