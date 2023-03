Frosinone Pallanuoto, arriva un pareggio in serie C contro l’Antares Latina

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Antares Latina 13-13 (2-3, 6-4, 2-3, 3-3)

Primo pareggio stagionale per il Frosinone Pallanuoto nel campionato nazionale di serie C. Nell’8ª giornata, i gialloblù affrontano a viso aperto il derby contro l’Antares Latina, terminato 13-13. Gara frizzante, sempre sul filo del rasoio: partono meglio i pontini, avanti – anche di dure reti – fino all’8-7 di fine secondo tempo. È il primo vantaggio dei ciociari, che sono sempre raggiunti però dall’Antares non appena provano a mettere la testa davanti.

Ne viene fuori un’alternanza perfetta di gol e una partita davvero divertente, fino al 13-13 realizzato dai pontini a soli 3 secondi dalla fine del match. Sugli scudi Leonardo Pisa, autore di cinque reti. Tre gol a testa per Ceccarelli e Caracuzzi. Il Frosinone mantiene così il quarto posto in classifica, al pari proprio dell’Antares e della Zero9.

Questo il commento dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «L’epilogo con il gol di Abballe a 3” dalla fine ci lascia con l’amaro in bocca. È stato un derby molto acceso e divertente sia in acqua che sugli spalti. Tatticamente non siamo stati molto bravi, ma abbiamo compensato con una prestazione di grande cuore. Ho visto i ragazzi esultare con trasporto e attaccamento ai colori: spero sia la svolta per affrontare con un atteggiamento battagliero le prossime partite».

Gli fa eco il numero 8 ciociaro Federico Ceccarelli: «Oggi ci siamo veramente divertiti a giocare. Ho visto un grande spirito di squadra e una voglia comune di fare bene, giocando senza individualismi. Questo ci servirà da qui in avanti: non siamo obbligati a vincere nulla, ma è proprio il divertimento che deve spingerci tutti ad allenarci forte fino a fine anno».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Fiorini L., Marzocchi, Pisa L. 5, Iannoni, Sapio 1, Caracuzzi 3, Ceccarelli F. 3, Ricci 1, Prosseda, Mastracci, Nicolia, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli.

COMUNICATO STAMPA