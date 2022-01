Frosinone Pallanuoto, al via la presentazione della prima squadra

Con l’avvicinarsi dell’inizio ufficiale della stagione 2021/22, non ci resta che presentare la nostra prima squadra. Già prima della conferma dell’iscrizione alla serie C, la società era al lavoro per garantire a coach Fabrizio Spinelli una squadra di tutto rispetto. Il Frosinone Pallanuoto è pronto a stupire e a lanciarsi in un campionato senior con un’età media che – anche se in assenza di dati – è da considerarsi tra le più giovani d’Italia.

E da chi potevamo partire nella presentazione del roster gialloblù? Ovviamente dai nostri tecnici, Fabrizio Spinelli, romano nel cuore e di nascita, è ormai un’icona della pallanuoto ciociara, da anni al lavoro allo Stadio del Nuoto di Frosinone. Con i colori gialloblù, ha vissuto un’esperienza come secondo in serie A2, due anni da capo allenatore in serie B e una promozione in A2, ancora da vice. Da sempre, cura tutto il settore giovanile: è la vera stella cometa del movimento ciociaro e il riferimento di tutti i ragazzi e le famiglie passate per Frosinone.

Simone Pasini, invece, è quasi una new entry nel mondo gialloblù. Già dallo scorso anno preparatore atletico delle giovanili, da questa stagione il suo lavoro si espanderà fino alla prima squadra. Entrato in sordina, grazie al suo aiuto e ai suoi consigli il movimento del Frosinone Pallanuoto è cresciuto in modo esponenziale. Il prof Pasini – è laureato in Scienze Motorie – è pronto a preparare i nostri ragazzi per un campionato da ricordare.

Nei prossimi giorni, la presentazione della serie C continuerà con tutti i nostri ragazzi. Vecchie conferme, ritorni, qualche volto nuovo e – soprattutto – tantissimi atleti provenienti dal settore giovanile gialloblù. Rimani connesso con i nostri social per non perderti tutte le novità: forza Frosinone Pallanuoto!

