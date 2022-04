Frosinone Pallanuoto, 3° posto al torneo “Gioca con Zero9 – Memorial Noemi Carrozza”

Lunedì 25 aprile splendida giornata di sport e amicizia per il Frosinone Pallanuoto al centro sportivo Zero9. I gialloblù, infatti, sono stati invitati al 1° torneo Gioca con Zero9 – Memorial Noemi Carrozza, evento dedicato alla campionessa di sincro scomparsa il 15 giugno 2018. Grandissimo successo per i ciociari, arrivati terzi in una manifestazione a cui hanno partecipato alcune delle più importanti società italiane di pallanuoto.

Altro grande orgoglio il premio di miglior giocatore del torneo, consegnato al nostro numero 7 Leonardo Nicolia, votato da gran parte dei tecnici presenti. Tanta pallanuoto e fortissime emozioni per un evento che ha visto il ritorno del pubblico sugli spalti e un momento toccante con l’esibizione della squadra di nuoto sincronizzato dell’All Round, in memoria di Noemi Carrozza. Hanno premiato poi tutti i ragazzi la mamma Cinzia e il papà Lorenzo, oltre al fratello Federico, attualmente collaboratore tecnico della Zero9.

Tornando alla cronaca, il Frosinone – inserito nel gruppo B con Alma Nuoto, Pescara Pallanuoto e R.N. Florentia – ha raccolto una vittoria e due pari nel girone eliminatorio. Nel quarto di finale, il largo successo contro la forte Roma Nuoto ha proiettato i gialloblù tra le prime quattro del torneo. In semifinale l’unica sconfitta dei ciociari: troppo forte il Salerno, poi vincitore del torneo. Nella finale 3°/4°, poi, la grande vittoria contro l’Alma Nuoto ha regalato ai nostri ragazzi la meritata medaglia di bronzo.

Le parole dell’allenatore ciociaro Federico Ceccarelli: «Per prima cosa ringrazio il mio amico Andrea (Esposito, ndr) per l’invito e per la splendida organizzazione. Noi siamo una realtà che parla poco ma a cui piace fare i fatti. Questo torneo ne è la conferma: oltre al 3° posto e al premio di miglior giocatore della manifestazione, abbiamo offerto un gioco frizzante, bello da vedere e per cui abbiamo ricevuto complimenti dagli altri tecnici presenti. Con questo gruppo, lo scorso anno siamo arrivati secondi nel Lazio e anche l’altro ieri abbiamo riconfermato il nostro valore. La strada è giusta, continuiamo così».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Quattrociocchi, Solli, Nardelli, Verdicchio, Cecconi, Venditti, Piroli, Caciolo. Cristofanilli, Nicolia, Garavelli. TPV: Federico Ceccarelli.

COMUNICATO STAMPA