Frosinone: Palestra al Maiuri, parte la gara

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato ai lavori pubblici, coordinato da Fabio Tagliaferri, ha pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse, finalizzato all’avvio di una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto integrato dei lavori di ristrutturazione della palestra della scuola primaria “Amedeo Maiuri”. L’importo complessivo da porre a base di gara è pari ad € 942.885,36 di cui € 900.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 24.885,36 per onorario per progettazione esecutiva da porre a base d’asta, oltre contributi previdenziali integrativi e IVA nelle misure di legge per un totale di € 1.129.574,54, mediante procedura negoziata da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il progetto definitivo per la ristrutturazione della palestra della scuola primaria “Amedeo Maiuri” mediante intervento di demolizione e ricostruzione è stato approvato dalla giunta Ottaviani, che ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro per la struttura deputata all’attività fisica dei piccoli alunni. Da legge, è possibile procedere a un appalto integrato, disponendo di un progetto definitivo già approvato con Determinazione Dirigenziale; si procederà quindi all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara con la consultazione di almeno 10 operatori economici.

Non avendo ad oggi a disposizione un elenco ditte da cui attingere per la trasmissione di una lettera d’invito a partecipare alla procedura di gara, si rende necessaria una consultazione preliminare di mercato

con la pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse.

Il mancato ricorso alle procedure ordinarie, pur essendo l’importo di appalto superiore ad € 500.000,00, deriva dalla necessità di contenere i tempi di svolgimento della gara di appalto al fine di rispettare la prevista scadenza del 31.10.2020 fissata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

COMUNICATO STAMPA