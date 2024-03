Frosinone, Palazzetto sport: siglato protocollo intesa tra Comune, Regione Lazio e Sport e Salute

È ufficialmente avviato il processo di riqualificazione del Palazzetto ubicato nei pressi del Parco Matusa di Frosinone. L’accordo, dopo un tavolo di confronto tra Comune di Frosinone, Regione Lazio e Sport e Salute Spa, è stato ratificato nel corso di un incontro che si è tenuto nella sala della Presidenza, in via Cristoforo Colombo a Roma, alla presenza del presidente Francesco Rocca, del sindaco Riccardo Mastrangeli, e dell’amministratore delegato dell’azienda pubblica italiana dedicata allo sviluppo dello sport, Diego Nepi Molineris.

La Regione Lazio, per consentire il rilancio della struttura sportiva, si è impegnata a finanziare l’intervento sull’impianto, di proprietà di Sport e Salute S.p.A., con un contributo di 500.000,00 euro, su un costo totale dell’intervento stimato in 543.355,00 euro. Sport e Salute S.p.A si è assunta l’impegno di completare le attività progettuali ed eseguire i lavori di riqualificazione funzionale della palestra, utilizzando le risorse finanziarie fornite dalla Regione Lazio e mettendo a disposizione le restanti somme necessarie al completamento dell’intervento, pari a 43.355,00 euro. L’impianto sportivo, una volta ristrutturato, verrà concesso al Comune di Frosinone per una durata di venti anni, a un canone di locazione da definire.

“Il Palazzetto costituisce un’opera fondamentale per la comunità, che potrà tornare a usufruire di un centro, moderno e funzionale, deputato all’attività sportiva, alla socializzazione, all’aggregazione – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – L’obiettivo era quello di trovare una soluzione definitiva che potesse permettere la riapertura della struttura. Oggi, con la firma del protocollo con Regione Lazio e Sport e Salute spa, grazie al percorso tracciato in precedenza dall’amministrazione del sindaco Nicola Ottaviani e all’impegno profuso dal consigliere delegato allo sport Francesco Pallone in collaborazione con l’assessorato ai lavori pubblici di Angelo Retrosi, si apre un nuovo capitolo per l’impianto sportivo, che sarà restituito alla città per valorizzare e promuovere l’attività sportiva, specie tra i più giovani”.

“Siamo molto contenti del risultato raggiunto, frutto di una proficua sinergia tra enti – ha dichiarato il consigliere delegato Pallone – Il Palazzetto è vitale per la collettività: siamo pronti a coinvolgere le diverse associazioni del territorio che vorranno utilizzarlo, perché una platea sempre più vasta possa usufruire dei benefici dell’attività sportiva”. Il Palazzetto si sviluppa su tre livelli, oltre a una piccola area tecnica posta nell’interrato.

Al piano terra si trovano spogliatoi, uffici e servizi, un magazzino, un campo centrale a tutta altezza dedicato agli sport di squadra (basket e pallavolo) e una piccola palestra. Al piano primo, si trovano due palestre per sport da combattimento, spogliatoi, servizi, la tribuna del pubblico che affaccia sul campo di basket e, sul lato opposto, spogliatoi a servizio della sala scherma posta al secondo piano.

