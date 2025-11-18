Frosinone, pagamento lampade votive entro il 31 dicembre

L’amministrazione comunale, mediante il settore tributi afferente all’assessorato di Adriano Piacentini, comunica che è fissata al 31 dicembre 2025 la scadenza per il pagamento della luce votiva nel Cimitero Comunale relativa all’anno 2024. Il canone dovuto ammonta a € 27,91 (IVA inclusa) per ciascuna utenza. Il versamento potrà essere effettuato tramite avviso PagoPA, che sarà recapitato unitamente alla comunicazione di pagamento.

Il pagamento potrà essere effettuato presso banche, uffici postali, punti SISAL, tabaccai o attraverso l’app IO.

Gli utenti che non dovessero ricevere l’avviso possono richiederne copia scrivendo all’indirizzo e-mail lampade.votive@comune.frosinone.it. In alternativa, è possibile farne richiesta presso gli uffici del Settore Entrate e Sviluppo Economico – U.O. Tributi ed altre Entrate, in Piazza VI Dicembre, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 17:30.

In presenza di eventuali imprecisioni contenute negli avvisi di pagamento, i cittadini sono invitati a segnalarle tempestivamente tramite e-mail all’indirizzo lampade.votive@comune.frosinone.it, oppure mediante comunicazione scritta indirizzata al Comune di Frosinone – Settore Entrate e Sviluppo Economico, U.O. Tributi ed altre Entrate, in Piazza VI Dicembre.

Correlati