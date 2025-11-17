Frosinone, pagamento lampade votive entro il 31 dicembre

Il pagamento potrà essere effettuato presso banche, uffici postali, punti SISAL, tabaccai o attraverso l’app IO.

Gli utenti che non dovessero ricevere l’avviso possono richiederne copia scrivendo all’indirizzo e-mail lampade.votive@comune.frosinone.it. In alternativa, è possibile farne richiesta presso gli uffici del Settore Entrate e Sviluppo Economico – U.O. Tributi ed altre Entrate, in Piazza VI Dicembre, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 17:30.

In presenza di eventuali imprecisioni contenute negli avvisi di pagamento, i cittadini sono invitati a segnalarle tempestivamente tramite e-mail all’indirizzo lampade.votive@comune.frosinone.it, oppure mediante comunicazione scritta indirizzata al Comune di Frosinone – Settore Entrate e Sviluppo Economico, U.O. Tributi ed altre Entrate, in Piazza VI Dicembre.