Frosinone, pagamento lampade votive entro il 31 dicembre

L’amministrazione comunale, mediante il settore tributi afferente all’assessorato di Adriano Piacentini, comunica che il 31 dicembre 2024 scadrà il termine di pagamento per la luce votiva del Cimitero per l’anno 2023.

Il canone per la luce votiva nel Cimitero Comunale per l’anno 2023 è di € 27,69 (iva compresa) per ogni utenza. Il pagamento potrà essere effettuato tramite l’avviso PagoPA recapitato, attraverso i seguenti canali: banche; uffici postali; punti SISAL; tabaccai; App IO.

In caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, è possibile richiederne copia facendo richiesta all’indirizzo lampade.votive@comune.frosinone.it , oppure recandosi presso gli uffici del Settore Entrate, Unità operativa Tributi ed altre Entrate, in Piazza VI Dicembre nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

A fronte di eventuali imprecisioni contenute negli avvisi di pagamento, si invitano i cittadini ad una fattiva partecipazione ai fini della correzione delle inesattezze riscontrate, dandone comunicazione tramite mail all’indirizzo lampade.votive@comune.frosinone.it , oppure scrivendo al Comune di Frosinone, Settore Entrate – U.O. Tributi ed altre Entrate, piazza VI dicembre 1.

COMUNICATO STAMPA