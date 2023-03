Frosinone – Ottaviani: “Sui balneari, rispetto per imprese e famiglie italiane”

L’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), segretario della Commissione Bilancio della Camera, è intervenuto sulla questione dei balneari, all’indomani del Milleproroghe e della nuova pronuncia del Consiglio di Stato.

“La questione delle concessioni balneari è una problematica che è nell’agenda di Governo e Parlamento e che sarà affrontata in termini rapidi e risolutivi. La proroga, che è stata inserita nel decreto “Milleproroghe”, è stata voluta per tutelare la imprese italiane, molte delle quali anche a conduzione familiare, dai continui attacchi di un’Europa che guarda a questa questione con un burocratismo esasperato ed esasperante, proponendo una soluzione tout court che non può essere applicata a ogni contesto, così come hanno già fatto notare, sullo stesso punto, Grecia e Spagna. Qui si tratta di tutelare un tessuto imprenditoriale che genera posti di lavoro e un indotto economico che ha ricadute reali sui territori. Ci chiediamo se l’ingresso di altri operatori, magari grandi, del nord Europa possa garantire lo stesso benessere o se magari possa essere l’ennesima perdita di sovranità economica del nostro Paese a svantaggio di piccole attività commerciali di prossimità come imprese balneari, campeggi, porti turistici, ristoranti, alberghi, ormeggiatori, imprese della nautica, ma anche taxi, ambulanti solo per citarne alcuni, e a vantaggio delle solite grandi lobby. Poi, c’è anche da rimettere i paletti sulle competenze. Oggi, in tanti citano una sentenza del Consiglio di Stato che si è pronunciato su questa tematica. Ebbene, il Consiglio di Stato, per quanto organismo autorevole, giudice specializzato, non è legislatore, né tantomeno organo che ha tra le sue competenze quella di pronunciarsi sulla legittimità delle leggi. Spetta al Parlamento legiferare, indicare la strada da seguire e al Governo farsi portavoce in Europa delle istanze degli italiani, come, tra l’altro, sta già facendo brillantemente da quando si è insediato tanto che il cambio di passo, rispetto ad altre esperienze di un recente passato, già si è notato”.

