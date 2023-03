Frosinone – Ottaviani: “Stangata rifiuti, ultima eredità targata PD e 5S”

“La stangata sui rifiuti che si sta per abbattere sulle famiglie e sui cittadini della provincia di Frosinone – ha dichiarato l’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), Segretario della Commissione Bilancio della Camera – è l’ultimo regalo di Pd, Movimento 5 Stelle e amministrazione Zingaretti che, stranamente, arriva poco dopo il voto, che ha bocciato sonoramente la sinistra, e l’insediamento della giunta Rocca con un provvedimento della Direzione regionale del ciclo dei rifiuti che, forse, sarà rimasto a prendere polvere nei cassetti per settimane per non imbarazzare gli esponenti del Pd. Alla fine ricadranno sulle spalle dei cittadini e delle famiglie ciociare le evidenti inefficienze nella gestione della materia dei rifiuti da parte della Regione e della Saf. La Regione, sotto la guida di Zingaretti, Pd e Movimento 5 Stelle ha dato ampia dimostrazione di inefficienza e di mancanza di programmazione, non trovando una soluzione ai problemi di Roma e scaricandoli sulle province, e in particolare modo su quella di Frosinone, tanto che oggi noi ci troviamo a non aver una discarica con tutto quello che questa situazione comporta. La Saf, sotto la guida Pd, in questi anni ha pensato solamente a fare business coi rifiuti di Roma e a far lievitare i costi di personale e consulenze, se si pensa che sul bilancio aziendale la voce personale pesa per 1/4 (4,5 milioni su 19), una cifra a nostro avviso spropositata e sovradimensionata rispetto alle reali esigenze della società, e quella delle consulenze a vario titolo per 1 milione. Sono numeri che danno la netta dimensione di una gestione che definire fallimentare è un eufemismo.

Del resto, non sembra ci sia nulla di nuovo sotto il sole, anzi sotto l’immondizia: dopo che la provincia di Frosinone ha dovuto gestire i rifiuti di Roma, dopo il confronto per la riapertura della discarica di Roccasecca è evidente l’accanimento verso il nostro territorio del Pd. Siamo certi che con il governo Rocca ci sarà un’inversione di rotta e le politiche sui rifiuti imboccheranno finalmente la strada dell’efficacia, dell’efficienza e del buonsenso”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati