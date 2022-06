Frosinone, Ottaviani: Riccardo Mastrangeli sarà il nuovo sindaco di tutti

“Un assessore che conquista quasi 12.000 preferenze, arrivando al primo turno al 49.30 %, rappresenta un risultato eccezionale non solo per Riccardo Mastrangeli, ma per l’Intera città di Frosinone, con un distacco di oltre il 10% dal candidato del PD, che ha dedicato tutta la campagna elettorale ad offese e fantasticazioni lontane dalla gente e dai problemi del quotidiano – ha dichiarato Nicola Ottaviani – Riccardo è l’uomo giusto per questo Capoluogo, per continuare una stagione di sviluppo e di modernità che è stata apprezzata, già al primo turno, quasi dalla maggioranza assoluta dell’elettorato e che sarà valorizzata ulteriormente dall’intera popolazione per i prossimi cinque anni.

Il candidato del PD, non avendo una visione autonoma del territorio, continua ad appoggiarsi quotidianamente su Zingaretti, Buschini, Pompeo, Fontana e compagni, tutti rigorosamente residenti fuori città e accomunati dal passare a Frosinone solo durante le elezioni. La gente del Capoluogo, purtroppo per loro, non si farà prendere in giro ancora, perché ha già scelto di continuare la stagione del Rinascimento culturale e sociale della città, con Riccardo Mastrangeli”.

